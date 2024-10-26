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Tether soruşturma iddiaları kripto piyasalarını sarstı

Tether soruşturma iddiaları kripto piyasalarını sarstı
Haberler
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ABD hükümetinin Tether hakkında yürüttüğü soruşturma iddiaları, kripto piyasalarında endişe yaratıyor. Yabancı basın kaynaklarının iddiaları ve Tether CEO'su Paolo Ardoino'nun cevapları, yatırımcılar arasında büyük yankı buldu. Özetle, bu haber, Tether ve kripto piyasa düzenlemelerine dair ciddi soruları gündeme getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin stablecoin ihraççısı Tether üzerindeki soruşturması, çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialarla kripto para piyasalarında büyük bir tedirginlik yarattı. Tether CEO'su Paolo Ardoino iddiaları reddederken, piyasalardaki dalgalanmalar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu gelişmeler, Tether'in geçmiş ortaklıklarını ve kripto para biriminin geleceğini de tartışmaya açıyor.

Federal Soruşturmanın Gölgesinde Tether Geleceği: Kripto Piyasalarındaki Belirsizlik Artıyor

Kısa bir süre önce çeşitli kaynaklar tarafından stablecoin şirketi Tether'in ABD federal yetkilileri tarafından mercek altına alındığı öne sürüldü. Haberde yer alan bilgilere göre şirket hem Adalet Bakanlığı hem de Hazine Bakanlığı'nın radarında bulunuyor.

İddialara göre New York Güney Bölgesi Savcılığı'nın, Tether üzerinde yasadışı para akışı ve kara para aklama şüphesiyle inceleme yürütüyor. Öte yandan Hazine Bakanlığı'nın da şirketin ABD'nin yaptırım uyguladığı Hamas ve Rus silah tüccarları gibi yapılarla bağlantılı işlemler nedeniyle yaptırım kararı alabileceği iddia ediliyor.

Tether cephesinden gelen açıklamalarda ise iddialara sert tepki gösterildi. Şirket CEO'su Paolo Ardoino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortada herhangi bir soruşturma yok. Bu kaynaklar eski bir konuyu tekrar gündeme getiriyor." ifadelerini kullandı. Şirket yönetimi ayrıca yasadışı faaliyetlerle mücadelede güvenlik güçleriyle yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, 2014'ten bu yana 145'i aşkın operasyonda 108,8 milyon dolarlık yasadışı fonun tespit edilmesine katkı sağladıklarını açıkladı.

Tether'in geçmişine bakıldığında, 2021 yılının Ekim ayında bağlı olduğu Bitfinex ile birlikte ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan (CFTC) 42,5 milyon dolar ceza aldığı görülüyor. Mayıs ayında ise Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, bir podcast yayınında ABD hükümetinin Tether'i yakından takip ettiğini öne sürmüştü.

Son gelişmeler kripto para piyasalarını da etkiledi. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere önde gelen kripto paralar değer kaybı yaşadı. BNB, Solana ve XRP gibi dijital varlıkların fiyatlarında da önemli düşüşler gözlemlendi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Ethereum Bitcoin CEO

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