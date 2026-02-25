Tether destekli ödeme uygulaması Oobit, dünya genelinde banka transferlerini başlattı

Oobit, yaptığı açıklamada, cüzdan transferlerinin artık dünya genelindeki banka hesaplarına yapılabildiğini duyurdu. Yeni özellik, kripto ve bankacılık altyapıları arasında köprü görevi gören Distributed Technologies Research (DTR) tarafından destekleniyor.

Şirket, kullanıcıların kripto gönderirken cüzdanlarından çıkan ve alıcının banka hesabına ulaşan tutarı gerçek zamanlı olarak görebildiğini belirterek gizli dönüşüm veya sürpriz ücret bulunmadığını vurguladı. İşlemler, yerel ödeme altyapıları üzerinden saniyeler içinde tamamlanıyor.

DESTEKLENEN PARA BİRİMLERİ VE ALTYAPILAR BELLİ OLDU

Sistem, Avrupa'da SEPA, ABD'de ACH ve Meksika'da SPEI ödeme altyapılarını kullanıyor. İlk aşamada dolar, euro, Meksika pezosu ve Filipin pezosu desteklenirken kripto tarafında BTC, ETH, USDT, SOL, XRP, DOGE, ADA ve USDC dahil 24 farklı varlıkla işlem yapılabiliyor. Yeni pazarların yakında eklenmesi bekleniyor.

Bu yapı sayesinde Oobit transferleri, geleneksel sınır ötesi muhabir bankacılık sistemini devre dışı bırakıyor.