Tether destekli ödeme girişimi Oobit ABD pazarına girdi

Tether yatırımıyla desteklenen mobil ödeme uygulaması Oobit, Bakkt ortaklığında ABD pazarına giriş yaptı. Şirket, bu adımın küresel genişleme stratejisindeki en kritik kilometre taşı olduğunu açıkladı.

Bakkt İle Yasal Uyumluluk Sağlandı

Oobit'in iOS ve Android cihazlar için geliştirdiği tap-to-pay çözümü, Base, Binance, MetaMusk, Phantom ve Trust Wallet gibi saklama hizmeti sunmayan (non-custodial) cüzdanlarla entegre çalışıyor. Kullanıcılar iOS ve Android cihazlarından alışveriş yapabilirken, satıcılar mevcut Visa altyapısı üzerinden anında itibari para ödemesi alıyor.

Şirket açıklamasında, "Oobit'in ABD lansmanı bugüne kadarki en önemli küresel genişleme adımıdır. Amerikalılar ilk kez kendi cüzdanlarından gerçek kripto ödemeleri yapabilecek." ifadelerine yer verildi.

Bu hamle, ABD'de stablecoin işletmelerine yönelik düzenleyici çerçeve sunan GENIUS Yasası'nın kabul edilmesinin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Dijital Varlıklar Danışma Kurulu'nun eski direktörü Bo Hines, Tether'in ABD biriminin CEO'su olarak atandı. Hines, GENIUS uyumlu USAT stablecoininin piyasaya sürülmesi üzerinde çalışıyor.

2017 yılında kurulan Oobit, 2024'te Tether, Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, CMCC Global ve 468 Capital liderliğinde 25 milyon dolarlık Seri A yatırım aldı. Şirket, yeniden markalanmış OOB tokenini geçtiğimiz ay Ethereum'dan Solana Blockchain ağına taşıdı.

Bakkt, Oobit'in ABD'deki genişlemesi için düzenleyici altyapıyı sağlayacak. Şirket, ABD'nin 50 eyaletinde kripto alım satımı, transferi ve takas işlemlerine olanak tanıyan para transferi lisanslarına sahip bulunuyor.

Oobit, MiCA düzenleyici çerçevesinin yürürlüğe girmesinin ardından Tether'in Avrupa Birliği'ndeki pazar varlığını koruma planının parçası olarak konumlandı. Şirket bu yılın başlarında, yine Tether destekli bir proje olan ve Tether'ın Hadron tokenizasyon platformunu kullanan StablR'ın stablecoinlerini entegre etti.

Kasım ayında Malezya merkezli teknoloji danışmanlığı şirketi VCI Global (VCIG), OOB tokenlerine 100 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve Oobit'in dijital hazinesini yöneteceğini açıkladı. Şirket, bu anlaşmayla Tether'ın VCI'da önemli bir paydaş konumuna geleceğini belirtmişti.