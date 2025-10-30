Haberler

TeraWulf, Teksas AI merkezi için 900 milyon dolar topluyor
Güncelleme:
Bitcoin madenciliği şirketi TeraWulf, özel tahvil ihracını 500 milyon dolardan 900 milyon dolara çıkardı. Toplanan fon, şirketin Texas'taki Abernathy veri merkezi kampüsünün inşaatında kullanılacak. Sektörde Bitcoin madenciliğinden yapay zeka altyapısına geçiş hızlanıyor.

Bitcoin madenciliği şirketi TeraWulf, yapay zeka veri merkezi projesi için özel tahvil ihracını 500 milyon dolardan 900 milyon dolara yükseltti. Şirket ayrıca yatırımcılara 13 gün içinde 125 milyon dolar ek tahvil satın alma opsiyonu sundu.

Bitcoin Madencisi TeraWulf AI Alanına Yöneliyor

TeraWulf'un kısa bir süre önce açıkladığı tahvil, 2032 vadeli ve sıfır faizli olacak. Şirket açıklamasına göre tahviller yüzde 37,5 dönüşüm primiyle sunuluyor ve bu da hisse başına 19,9375 dolar başlangıç dönüşüm fiyatı anlamına geliyor. Şirket hisselerinin çarşamba günü kapanış fiyatı 14,50 dolardı.

Tahvillerden elde edilecek net gelir yaklaşık 877,6 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Ek opsiyonun tamamı kullanılırsa bu rakam 999,7 milyon dolara yükselecek. Toplanan fonlar, şirketin Texas'ın Abernathy kentindeki veri merkezi kampüsünün inşaatı ve genel kurumsal harcamalar için kullanılacak.

Bitcoin madenciliği sektöründe şirketler, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama altyapısına yönelirken sermaye piyasalarından fon topluyor. JPMorgan analistleri, borsada işlem gören Bitcoin madencilerinin artık Bitcoin fiyatından "ayrıştığını" ve yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarıyla yeniden değerlendirildiğini belirtiyor.

Yönetici direktör Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki banka ekibi, bir zamanlar basit Bitcoin vekilleri olarak görülen madencilerin artık yapay zeka maruziyeti ve hesaplama marjlarına göre değerlendirildiğini vurguluyor.

Core Scientific, CoreWeave ile 200 megavatlık yapay zeka kapasitesi anlaşması imzaladı ve 2025 için bir satın alma teklifi aldı. Bitdeer kendi yapay zeka geliştirmesini ilerletirken CleanSpark veri merkezi planlarını paylaştı ve yapay zeka dönüşümleri üzerinde çalışıyor. Iris Energy ise GPU destekli yapay zeka bulut hizmetlerini ölçeklendirdi.

Marathon şirketi ise farklı bir strateji izleyerek sıfır kuponlu tahvilleri Bitcoin satın almak ve borcunu yeniden yapılandırmak için kullanırken Bitcoin odağını koruyor.

TeraWulf'un bu hamlesi, şirketin agresif finansman ve yapay zeka stratejisinin devamı niteliğinde. Şirket bu ayın başlarında Google destekli 9,5 milyar dolarlık bir ortak girişim duyurmuştu. Fluidstack ile yapılan bu anlaşma, uzun vadeli yapay zeka hesaplama barındırma hizmetlerine yönelik.

Burak KÖSE




