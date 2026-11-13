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Tayland stablecoin transferlerine sınır getiriyor

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Tayland stablecoin transferlerine sınır getiriyor
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Tayland'ın sermaye piyasası düzenleyicisi, kara para aklamayla mücadele kapsamında stablecoin hareketlerine günlük üst sınır ve cüzdan sahipliği şartı getirmeyi önerdi. Eylülde başlayan sürecin ikinci adımı olan taslak, kamuoyunun görüşüne açıldı.

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, lisanslı kripto para platformlarında müşteri başına günlük stablecoin yatırma ve çekme işlemlerine ayrı ayrı 5 milyon Tayland bahtı (yaklaşık 148 bin dolar) sınır getirilmesini önerdi. Komisyon, 12 Kasım'da yayımladığı taslak için 26 Kasım'a kadar görüş topluyor.

Komisyon, düzenlemenin dijital varlıkların kara para aklama, siber suç ve uluslararası para transferi kurallarını aşmak için kullanılmasını önlemeyi amaçladığını açıkladı. Taslak, eylülde yapılan ilk danışma sürecinin ardından geldi.

BAŞKASININ CÜZDANINA TRANSFER YASAK

Taslağa göre başka kişilerin hesap ya da cüzdanlarına stablecoin gönderilemeyecek, bu cüzdanlardan da stablecoin alınamayacak. Platformlar, müşterilerin kullandığı cüzdanların kendilerine ait olduğunu doğrulamak zorunda kalacak.

Transferlerin müşterinin gelir ve mali durumuyla uyumlu olması gerekecek. Platformlar ayrıca transfer bilgilerinin paylaşılmasını öngören Seyahat Kuralı'na uyacak ve şüpheli cüzdanları blok zinciri analiziyle tespit edecek.

PİYASA YAPICILARA SIKI DENETİM

Lisanslı borsalar, piyasa yapıcılarının kimliğini ve destekledikleri varlıkları kamuya açıklayacak ve bu şirketlerin faaliyetlerini izleyecek. Aracı kurumların stablecoin ile Tayland bahtı arasındaki işlemlerde likidite sağlayıcı kullanması da yasaklanacak.

Müşterinin denetim altındaki platformlardaki kendi hesapları arasındaki transferler, platformların iş amaçlı transferleri ve piyasa yapıcı işlemleri sınırın dışında kalacak. Tayland Merkez Bankası'nın onayladığı bazı işlemler de muaf tutulacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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