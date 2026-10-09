Haberler

Tayland Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine kapı açıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayland Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine kapı açıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland, Bitcoin ve Ethereum'a ülkenin borsasında işlem görecek fonlar üzerinden yatırım yapılmasının önünü açtı. 16 Ekim'de yürürlüğe girecek kurallar, kripto varlıkların saklanmasından yatırımcıların bilgilendirilmesine kadar yeni şartlar getiriyor.

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yerel kripto borsa yatırım fonları için hazırladığı düzenlemeleri 8 Ekim'de duyurdu. İlk aşamada Bitcoin ve Ethereum'u kapsayan fonlar, yalnızca Tayland Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görebilecek. Böylece yatırımcıların bu varlıklara yerel sermaye piyasası üzerinden erişmesi için yasal çerçeve kuruluyor.

FONLAR TEK BİR KRİPTO VARLIĞI İZLEYECEK

Yeni ürünler, dayanak aldıkları kripto varlığın fiyatını takip eden pasif yatırım fonları olarak tasarlandı. Her fonun tek bir kripto varlığa yönelik net yatırım oranının, hesap yılı boyunca ortalama olarak net varlık değerinin en az yüzde 80'ine ulaşması gerekecek.

Fonların elindeki kripto varlıklar SEC denetimindeki dijital varlık saklama kuruluşlarında tutulacak. Fon yöneticileri de personel, teknik sistemler ve hizmet sağlayıcıları bakımından faaliyete hazır olduklarını göstermek zorunda olacak.

Düzenleme, mevcut yatırım fonları ve özel fonların yerel kripto ETF'lerine yatırım yapabilmesine de olanak tanıyor. Daha önce yabancı ETF'lerle sınırlı olan bu imkân genişlerken, söz konusu fonların tabi olduğu yatırım limitleri korunacak.

KREDİYLE ETF ALIMINA İZİN VERİLMEYECEK

Yatırımcıların işlem yapmadan önce ürünün özellikleri ve riskleri hakkında bilgilendirilmesi gerekecek. Bu bilgileri anladıklarına ilişkin onay da alınacak. Aracı kurumlar, kripto ETF alımı için yatırımcılara kredili işlem finansmanı sağlayamayacak.

Yabancı ürünlere erişimdeki sınırlamalar ise devam edecek. Aracı kurumlar, kurumsal yatırımcı veya çok yüksek varlıklı yatırımcı kategorisine girmeyen müşterilerinin yurt dışındaki kripto ETF'lerine yatırım yapmasına aracılık edemeyecek. Yabancı kripto ETF'lerine bağlı depo sertifikaları gibi alternatif ürünlere de ilk aşamada izin verilmeyecek.

SEC'nin yayımladığı 11 düzenleme 16 Ekim'de yürürlüğe girecek. Açıklamada ilk fonun adı veya borsada işlem görmeye başlayacağı tarih belirtilmedi. Bu nedenle yürürlük tarihi, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin aynı gün alım satıma açılacağı anlamına gelmiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! 'İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek'

Bakan Göktaş'tan 3 isim hakkında suç duyurusu
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı

Herkes onu bu fotoğrafıyla tanıdı! İşte Meryem'in yeni hedefi

9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te

9 maddelik fon yasası teklifi Meclis'te! İşte detaylar
İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim

İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye 'acil toplanma' çağrısı

2 günde 78 sivil öldü! BM'ye "acil toplanma" çağrısı yapıldı
Dilber Ay'ın eşi yeniden evlendi! Sanatçının kızından sert tepki: Bir yağlı kapı daha buldun

Ünlü sanatçının kızı annesinin eşine ateş püskürdü: Buldun yine bir...
Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi

Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık devlet....
Cenazede dikkat çeken detay! Sedat Peker de Atilla Taş'ın acısını paylaştı

Kayıtsız kalamadı! Cenazede dikkat çeken Sedat Peker detayı

Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti

Aylardır aranıyordu! "Gizli kasa" Yunanistan'da yakalandı
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi