Tahmin piyasası ETF'leri için tarih verildi

ABD'nin ilk tahmin piyasası ETF'leri önümüzdeki hafta yatırımcılarla buluşabilir. New York merkezli Roundhill, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu güncelleme başvurusunda altı seçim odaklı fon için 5 Mayıs etkin tarihini belirledi.

ETF analisti James Seyffart "Tahmin piyasası ETF'lerinin önümüzdeki hafta piyasaya çıkacağını görüyoruz." dedi. Roundhill'in çarşamba günü yaptığı başvuru, şirketin daha önce kayıt altına aldığı fonlar için yeni bir etkin tarih belirledi.

Portföy, Cumhuriyetçi ve Demokrat partiler için ayrı ayrı yapılandırılmış başkanlık, Senato ve Temsilciler Meclisi ETF'lerinden oluşuyor. Başkanlık ETF'leri 2028 seçimlerini, diğer dördü ise Kasım 2026 ara seçimlerini hedef alıyor. Fonlar yatırımcılara seçim sonuçlarına olay sözleşmeleri aracılığıyla yön bahsi yapma imkânı sunuyor. Hedef partinin kazanması halinde sermaye değer kazanıyor, kaybetmesi durumunda yatırımın neredeyse tamamı siliniyor.

DİĞER BÜYÜK İSİMLER DE SEKTÖRE GİRİYOR

GraniteShares ve Bitwise de şubat ayında benzer başvurular sunmuştu. Seyffart bu fonların da Roundhill ile eş zamanlı piyasaya girmesini bekliyor. Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas başvuru sürecinde "Potansiyel olarak çığır açıcı. Onaylanırsa her türlü ürüne büyük bir kapı açılıyor." dedi. Seyffart ise bu trendi "her şeyin finansallaşması ve ETF'leşmesi" olarak nitelendirdi.

Tahmin piyasası ETF'lerinin geleneksel yatırım paketine taşınması, Polymarket ve Kalshi gibi platformların büyümesiyle örtüşüyor. Mart ayında bu iki platform birlikte 24,3 milyar dolar işlem hacmi kaydetti.

Kripto varlıklar bu ekosistemde belirleyici bir rol üstleniyor. Polygon Blockchain ağı üzerinde çalışan ve USDC tabanlı teminat kullanan Polymarket, zincir üzeri uzlaşmanın hızlı, düşük maliyetli ve şeffaf yapısıyla son yıllarda hızla büyüdü. Siyasi olaylar bu platformdaki işlem hacminin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Kripto tabanlı olmayan Kalshi ise kripto sürekli vadeli işlem alanına giriş planlarını gündemine aldı.

Serkan KÖSE
İzmir'de freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var

Freni patlayan tır 6 araca çarptı! Ölü ve yaralılar var
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
500

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var
Karacabey'de okulun pansiyonunda genç müzik öğretmeni ölü bulundu

Okulun pansiyonunda kalıyordu! Genç müzik öğretmeninin kahreden sonu
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu

İşte Türkiye Kupası'nın oynanacağı şehir

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden ilginç savunma!