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SUI Fiyat Tahmini: Mayıs 2025'te 6 Dolar Mümkün mü?

SUI Fiyat Tahmini: Mayıs 2025'te 6 Dolar Mümkün mü?
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Sui, son dönemde yükseliş trendini korumayı başaran nadir altcoin'lerden biri. Kritik destek seviyelerinden aldığı güçle değer kazanmaya devam eden token, yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda. Piyasa genelinde olumlu bir hava hâkimken, analistler yakın vadede SUI fiyatının 6 ila 10 dolar aralığını test edebileceğini öngörüyor. Gelin, Mayıs 2025'e SUI fiyat tahminlerine birlikte bakalım...

Sui, 13,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para sıralamasında 11. sırada yer alıyor. 2025 Ocak ayında 5,35 doları gören token, o tarihten bu yana yaklaşık yüzde 26 gerileyerek 3,99 dolara kadar düştü. Ancak son günlerde fiyat hareketi yeniden pozitif sinyaller vermeye başladı.

Sui Nedir?

SUI, geliştiricilere küresel ölçekte ölçeklenebilir ve güvenli bir altyapı sunmayı amaçlayan yenilikçi bir katman-1 blokzinciri platformu. Move adlı güvenli programlama dili ve nesne odaklı veri modeliyle mevcut blokzinciri tasarımlarındaki verimsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Karmaşık kullanıcı deneyimlerini sadeleştiren özellikleri sayesinde SUI, Web3 dünyasında kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. Programlanabilir işlem blokları, sponsorlu işlemler ve zkLogin gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Kısa Vadeli Görünüm

CoinCodex'in tahminine göre SUI'nin fiyatı kısa vadede yüzde 228 artarak 7 Haziran 2025'e kadar 13,13 dolara ulaşabilir. Bu ciddi bir sıçrama beklentisi ve gerçekleşmesi için yalnızca SUI'nin değil, aynı zamanda Bitcoin'in de güçlü destek bulması gerekiyor.

Bazı analistler, fiyat grafiğinde ters omuz-baş-omuz formasyonunun kırıldığını ve SUI'nin kısa vadede 4,65 doları görebileceğini düşünüyor. Öte yandan bazıları ise token'ın önce 2,80 dolara kadar gerileyip ardından yeni bir yükseliş başlatacağını öngörüyor.

Mayıs 2025 İçin Fiyat Senaryosu

Mayıs ayında SUI fiyatının yukarı yönlü bir hareket yapması, genel piyasa havası ve bazı önemli gelişmelerle destekleniyor. Bitcoin'in yeni zirvelere ulaşmasıyla birlikte altcoin piyasası da hareketlenmiş durumda. SUI, bu olumlu dalgadan faydalanarak 6 dolara doğru ilerleyebilir.

8 Mayıs'ta açıklanan Axelar Network entegrasyonu da SUI'ye ekstra güç kattı. Bu iş birliği, farklı blokzincirler arasında uygulama bağlantısı kurulmasını sağlıyor. Aynı zamanda kurumsal düzeyde güvenlik ve zkLogin entegrasyonu gibi güçlü yönleriyle öne çıkıyor.

SUI fiyatı son olarak 3,30 dolardan yükselişe geçerek yeniden ivme kazandı. Şu an 3,95 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve 4 dolar direncini test ediyor. Teknik göstergeler de alım baskısının arttığını gösteriyor.

Analistler, sosyal medyada ters omuz-baş-omuz formasyonuna dikkat çekerken, kısa vadede 4,65 dolar hedefi öne çıkıyor. Eğer SUI 4,20 – 4,30 dolar aralığındaki direnç bölgesini güçlü hacimle aşarsa, Mayıs 2025'te 6 dolara doğru hızlı bir ralli gündeme gelebilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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