Sui Blockchain ağında güvenlik alarmı: Milyonlarca dolarlık varlık donduruldu

Sui Blockchain ağında güvenlik alarmı: Milyonlarca dolarlık varlık donduruldu
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Cetus DEX'e 22 Mayıs'ta düzenlenen 223 milyon dolarlık saldırıda Sui validatörleri 162 milyon doları dondurdu. Fonların kurtarılması için Sui Foundation ve ekosistem paydaşları çalışıyor; topluluk "merkeziyetsizlik" tartışması alevlendi.

Sui ekosisteminin önemli oyuncularından Cetus, yılın en büyük Web3 siber saldırılarından biriyle sarsıldı. Validatörlerin onayladığı acil blok revizyonu sonucu çalınan fonların büyük bölümü anında donduruldu. Bu hamle güvenlik adına sevindirici olsa da ağın gerçek merkeziyetsizliği konusunda yeni şüpheler doğurdu.

Sui Foundation'dan Resmi Açıklama Geldi

Sui Blockchain ağındaki merkeziyetsiz borsa Cetus'tan çalınan 223 milyon doların 162 milyonu donduruldu, ancak validatörlerin bu yetkisi merkeziyetsizlik tartışmalarını alevlendirdi.

Sui Blockchain ağı üzerinde faaliyet gösteren merkeziyetsiz kripto borsası Cetus, 22 Mayıs'ta gerçekleşen hack saldırısında çalınan 220 milyon doların üzerindeki fonun 162 milyon dolarının dondurulduğunu açıkladı. Cetus ekibi, kalan fonların geri alınması için Sui Foundation ve ekosistem içindeki diğer kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Sui Foundation konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok sayıda validatör, çalınan fonların bulunduğu adresleri tespit etti ve bir sonraki duyuruya kadar bu adreslerdeki işlemleri görmezden geliyor. Cetus ekibi bu fonları geri almak ve topluluğa iade etmek için çeşitli yolları araştırıyor."

Cetus hack olayı, 2025 yılının ilk yarısında kripto ve Web3 dünyasını etkileyen bir dizi güvenlik ihlalinin sonuncusu oldu. Siber güvenlik, kripto sektöründe büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Birçok sektör yöneticisi, artan düzenleyici baskılardan kaçınmak için sektörün kendi kendini denetlemesi ve daha güçlü savunma mekanizmaları kurması gerektiğini savunuyor.

22 Mayıs tarihinde Cetus DEX, akıllı kontrat kodundaki bir açıktan faydalanıldığı düşünülen bir hack saldırısına maruz kaldı. Saldırıda yaklaşık 223 milyon dolar değerinde kullanıcı fonu çalındı.

Web3 güvenlik bildirim aracı Extractor'ın ekibine göre, çalınan fonların 63 milyon doları Ethereum ağına köprülendi. Extractor ekibi ayrıca tehdit aktörlerinin yaklaşık 53 milyon dolar değerindeki 20 bin Ether'i aklamak için kullandığı ve "AF16" ile biten bir cüzdan adresini tespit etti.

Sui ekosistemindeki farklı projeler, platformlar ve validatörler tarafından koordine edilen varlık dondurma ve kurtarma çabaları, kripto topluluğundan karışık tepkiler aldı.

Bir kullanıcı konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Mağdurlar için iyi haber, ancak toplamda sadece 114 validatör istedikleri zaman cüzdanları dondurabiliyorsa, bu ağın sansür direnci hakkında büyük bir soru işareti yaratıyor. Sui'nin merkeziyetsiz olduğu söylenemez."

Bu olay, Blockchain teknolojisinin merkeziyetsizlik vaadi ile güvenlik ihtiyaçları arasındaki hassas dengeyi bir kez daha gündeme getirdi. Validatörlerin fonları dondurma yetkisi, kullanıcıları korumak için önemli bir araç olsa da aynı zamanda ağın gerçek anlamda merkeziyetsiz olup olmadığı konusunda endişeleri artırıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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