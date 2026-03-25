Suçlunun yıllardır sakladığı 500 Bitcoin polisinin eline geçti

Zincir üstü verilere göre Collins ile ilişkilendirilen cüzdandan 500 Bitcoin bilinmeyen bir adrese aktarıldı. Fonlar kısa süre içinde düzinelerce adrese dağıtıldı. Transferin 13,5 milyon dolarlık kısmı Coinbase Prime hesabına yatırıldı. Söz konusu cüzdan, veri platformlarında "kayıp anahtarlar" etiketiyle takip ediliyordu ve son işlemi Ocak 2016'ya dayanıyordu.

Garda Síochána'ya bağlı Suç Varlıkları Bürosu (CAB), aynı gün suç geliri olarak tanımlanan 500 Bitcoin içeren bir cüzdana el koyduğunu ve erişim sağladığını duyurdu. Büro, operasyonda Europol'ün siber suçlar merkezinin destek verdiğini açıkladı. İrlanda polisi, cüzdanın sahibi ya da özel anahtarlara nasıl ulaşıldığı konusunda ek bilgi vermedi.

Basın raporlarına göre söz konusu cüzdan, Collins'e ait 12 cüzdandan biriydi. CAB 2020'de Collins'in Bitcoin varlıklarına el koymuş ancak özel anahtarlara uzun süre erişim sağlayamamıştı. Son operasyon, kayıp olarak nitelendirilen varlıkların polis eliyle kurtarılma ihtimalini güçlendirdi.

30 BİN DOLARLIK YATIRIM 427 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Collins, eski bir arıcı olarak 2005'te kenevir yetiştirip satmaya başladı. Elde ettiği gelirle 2011 sonu ve 2012 başında Bitcoin'in yalnızca birkaç dolar olduğu dönemde yaklaşık 30 bin dolarlık alım yaptı. 2017'ye gelindiğinde 12 farklı cüzdanda yaklaşık 6 bin Bitcoin biriktirmişti.

Collins özel anahtarları kâğıda bastırarak County Galway'deki kiralık bir evde sakladı. Aynı yıl yakalanarak beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza süresi boyunca kiralık evin boşaltılması sırasında olta kutusunun kaybolduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 30 bin dolarlık ilk yatırımla satın alınan 6 bin Bitcoin'in güncel değeri 427 milyon doları aşıyor.