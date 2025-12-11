Stripe, Valora cüzdan ekibini bünyesine kattı

Küresel ödeme devi Stripe, kripto para birimi operasyonlarını genişletme stratejisi kapsamında mobil odaklı kripto cüzdanı Valora'nın arkasındaki ekibi bünyesine kattı. Valora kurucusu Jackie Bona, yaptığı açıklamada ekibin finansal sistemlere küresel erişimi genişletme misyonuyla Stripe'a katılacağını duyurdu.

Stripe Stablecoin Ekosisteminde Güçleniyor

Anlaşmanın mali şartları ve kaç Valora çalışanının Stripe'a geçeceği açıklanmadı. Bona'nın açıklamalarına göre satın alma, Valora teknolojisinin fikri mülkiyet haklarını kapsamıyor. Celo Blockchain ağı üzerinde geliştirilen bireysel saklama cüzdanı Valora, gelişimini sürdürmek üzere orijinal yuvası cLabs'e geri dönecek.

Stripe, Ekim 2024 sonlarında Bridge'i 1,1 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın alarak stablecoin alanındaki varlığını güçlendirmişti. Şirket, ihraçtan yönetim ve saklama hizmetlerine kadar tüm stablecoin yaşam döngüsünü desteklemeye odaklanıyor. Stripe kurucuları Patrick ve John Collison, yıllık mektuplarında stablecoinlerin paranın kullanılabilirliğinde temel bir iyileşme sunduğunu belirtti.

Dört yıl önce Celo geliştirme grubu cLabs'ten ayrılarak bağımsızlaşan Valora, Andreessen Horowitz (a16z) ve Polychain Capital gibi yatırımcılardan 20 milyon dolar fon toplamıştı. Projenin destekçileri arasında NBA yıldızları Carmelo Anthony ve Kevin Durant ile rapçi Nas gibi ünlü isimler de yer alıyordu.