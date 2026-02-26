Haberler

Stripe cephesinden stablecoin açıklaması

Güncelleme:
Dünyanın en büyük özel fintek şirketlerinden Stripe'ın kurucu ortağı ve başkanı John Collison, otonom yapay zeka ajanlarının önümüzdeki yıllarda stablecoin ve yüksek hızlı Blockchain ağları aracılığıyla büyük ölçekli ticaret yapacağını belirtti.

Collison, katıldığı bir podcast yayınında otonom yazılım ajanlarının artık deneysel aşamayı geride bıraktığını ve ödemelerden sermaye tahsisine kadar geniş bir yelpazede gerçek ekonomik faaliyetleri yürüteceğini savundu. Collison, kripto altyapısının bu yeni ticaret modeline yapısal olarak uygun olduğunu vurgulayarak önümüzdeki dönemde ajan odaklı ticarette büyük bir dalga beklediğini ifade etti.

2010 yılında İrlandalı Collison kardeşler tarafından kurulan Stripe, dünya genelinde milyonlarca işletmeye ödeme işleme altyapısı sunan en büyük özel fintek şirketlerinden biri konumunda bulunuyor. Şirket, son yıllarda kripto para ve stablecoin hizmetlerine yönelik yatırımlarını artırarak geleneksel finans ile programlanabilir dijital ödemeler arasında köprü kurmayı hedefliyor.

STRIPE'IN YAPAY ZEKA VE KRİPTO HAMLELERİ

Collison'ın açıklamaları, Stripe'ın son dönemdeki somut adımlarıyla da örtüşüyor. Şirket, bu yılın başlarında x402 standardını entegre ederek yapay zeka ajanlarının Coinbase'in Ethereum Layer 2 ağı Base üzerinde USDC ile otonom ödeme yapmasına olanak tanıdı. Bu entegrasyon, yazılım ajanlarının Stripe altyapısı üzerinden insan müdahalesi olmadan stablecoin göndermesini ve almasını mümkün kılıyor.

Stripe bu alanda yalnız değil. Coinbase kısa süre önce yapay zeka ajanlarına cüzdan sağlamaya yönelik araçlar sundu. MoonPay ise yapay zeka sistemlerinin cüzdan oluşturmasına ve zincir üzerinde işlem yapmasına imkan tanıyan "MoonPay Agents" hizmetini devreye aldı. Ethereum geliştiricileri de ana ağda ajan odaklı faaliyetleri destekleyecek standartlar üzerinde çalışıyor.

Burak KÖSE
