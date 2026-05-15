Strategy'nin STRC ihraç limiti Bitcoin alımlarını tehdit edebilir

Kripto araştırma firması Delphi Digital, Strategy'nin Bitcoin alımlarını finanse etmek için kullandığı tercihli hisse senedi STRC'nin yaklaşık 28,3 milyar dolarlık ihraç limitine yaklaştığını bildirdi. Araştırmacılar bu tavanın önümüzdeki yıl içinde dolabileceğini ve ihraç kapasitesi genişletilmezse şirketin Bitcoin birikiminin yavaşlayabileceğini ya da durabileceğini belirtti.

Rapor dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy'nin ana sermaye toplama aracının kritik bir dönüm noktasına yaklaştığını ortaya koydu. Delphi Digital tavana ulaşılması halinde temettü yükümlülüğünün devam ederken Bitcoin alımlarının kesintiye uğrayabileceği uyarısında bulundu.

STRC NASIL ÇALIŞIYOR VE NEDEN KRİTİK?

Strategy STRC'yi Temmuz 2025'te 2,5 milyar dolarlık halka arzla piyasaya sürmüştü. Nasdaq'ta işlem gören bu tercihli menkul kıymet aylık değişken temettü ödüyor ve mevcut oran yüzde 11,5 seviyesinde bulunuyor. STRC süresiz yapıda olduğundan şirketin belirli bir tarihte geri alım zorunluluğu yok.

Şirketin pazartesi günü açıkladığı son Bitcoin alımı STRC'nin sınırına yaklaştığını somutlaştırdı. Strategy 43 milyon dolara 535 Bitcoin satın alırken bu tutarın yalnızca yaklaşık 100 bin doları STRC ihracından karşılandı. Kalan 42,9 milyon dolar ise A Sınıfı adi hisse senedi (MSTR) satışlarıyla finanse edildi.

MSTR PİYASA NET VARLIK DEĞERİ DENGE NOKTASI

Delphi Digital araştırmacıları Strategy'nin STRC tavanına ulaştıktan sonra başka sermaye toplama mekanizmalarına yönelebileceğini vurguladı. Bunların etkinliği büyük ölçüde şirketin piyasa net varlık değeri (mNAV) oranına bağlı olacak. mNAV şirketin piyasa değerinin elindeki kripto varlıkların toplam değerine oranını ölçüyor.

Firmanın araştırma başkanı Ceteris, MSTR'nin mNAV oranı düşük kaldığı sürece Strategy'nin ana birikim aracı olarak STRC'yi kullanacağını belirtti. Ceteris mNAV yeniden genişlerse adi hisse satışlarıyla Bitcoin alımına yönelmenin daha akıllıca olacağını ekledi. Strategy'nin mNAV oranı perşembe günü itibarıyla 1,25 seviyesinde bulunuyordu. Bu oran bir yıl önce 2,11 düzeyindeydi.

Raporu kaleme alan Delphi Digital araştırmacısı Aatharv D, Strategy'nin Eylül 2027'deki bir sonraki büyük nakit yükümlülüğünün 2,25 milyar dolarlık nakit rezervleriyle tamamen karşılanabileceğini söyledi. Araştırmacı "Finansal tablolar panik havası yansıtmıyor. Yönetim döngünün dibinin geride kaldığına inanıyorsa duruş Bitcoin birikimine yüklenmek yönünde olacak, geri çekilmek değil." ifadesini kullandı.

Strategy mevcut durumda tercihli temettü ödemelerini piyasa fiyatından hisse satışına (ATM) olanak tanıyan programıyla karşılıyor. Şirket 24 Mart'ta 44 milyar dolarlık en son ATM programını başlatmıştı.

Serkan KÖSE
