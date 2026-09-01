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Strategy neden sattığı Bitcoin'i pahalıya geri alıyor?

Strategy neden sattığı Bitcoin'i pahalıya geri alıyor?
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Strategy iki ayın ardından yeniden Bitcoin almaya başladı. Ancak şirket yeni alımı, yaz aylarındaki satış ortalamasından yaklaşık 18 bin dolar daha yüksek bir fiyattan yaptı.

Şirketin yaz aylarındaki satışları bu tabloyu açıkça gösteriyor. Strategy'nin resmi bildirimlerine göre şirket 29 Haziran ile 9 Ağustos arasında dört satış yaptı. Şirket bu dönemde toplam 6 bin 916 Bitcoin'i yaklaşık 429,3 milyon dolar karşılığında sattı. Bitcoin başına ağırlıklı ortalama yaklaşık 62 bin 78 dolar oldu.

Geri alımın fiyatı ise çok daha yüksekti. Şirket geçen hafta 80 bin 318 dolar ortalamayla 4 bin 603 Bitcoin satın aldı. Alım, Bitcoin'in mayıstan bu yana ilk kez 80 bin doları aştığı günlere denk geldi.

İki işlem arasındaki fark dikkat çekiyor. Yeni alım, yazın satılan miktarın yaklaşık üçte ikisine karşılık geldi. Ancak alım fiyatı satış ortalamasının Bitcoin başına yaklaşık 18 bin dolar üzerindeydi.

Zamanlama analistlerin de gözünden kaçmadı. Michaël van de Poppe, alım gücünün tam da Bitcoin'in son zirvesi çevresinde geri dönmesinden "gerçekten etkilendiğini" söyledi.

SATIŞ VE ALIM ARASINDA 18 BİN DOLARLIK FARK OLUŞTU

Yine de tablonun olumlu bir tarafı var. Bitcoin'in son haftalarda 60 bin dolar bölgesinden 80 bin dolara yaklaşması, Strategy'nin Bitcoin pozisyonunu yeniden gerçekleşmemiş kâra taşıdı.

Strategy'nin Bitcoin pozisyonundaki gerçekleşmemiş zarar birkaç hafta önce 10 milyar doları aşmıştı. Bitcoin 80 bin dolara yaklaşırken yapılan hesaba göre aynı pozisyon yaklaşık 2,3 milyar dolar gerçekleşmemiş kâra döndü.

Şirket satış ve bekleme dönemini nakit biriktirmek için kullandı. Strategy bu süreçte Bitcoin almadı, bunun yerine adi hisselerini (MSTR) satarak dolar rezervi ile nakit toplamını 6,71 milyar dolara çıkardı.

STRC HİSSESİ NOMİNAL DEĞERİNE YAKLAŞTI

Şirket aynı dönemde STRC geri alımlarına da kaynak ayırdı. Strategy, fiyatı 100 dolarlık beyan değerinin çok altına inen STRC imtiyazlı hisselerinden geçen hafta 1 milyon 557 bin 177 adedi 151,8 milyon dolara geri aldı.

Bu hamlelere STRC fiyatındaki toparlanma eşlik etti. Hisse pazartesi kapanışında 97 doların biraz üzerine çıktı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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