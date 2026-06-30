Strategy hisseleri en kötü haftasının ardından nefes aldı

Yatırımcılar Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor'ın yeni sermaye yönetimi çerçevesini değerlendirirken Bitcoin de 60 bin dolar yakınında dengelendi. Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 60 bin 450 dolardan işlem görüyor. Bu tablo, MSTR ve STRC'nin son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadığı haftanın ardından toparlanmasına zemin hazırladı.

MSTR, cuma günü iki yılın en düşük seviyesi olan 82,31 dolardan kapanmıştı. Hisse pazartesi seansında yaklaşık 89 dolara çıkarak 22 Haziran'da 120 dolara yakın gördüğü zirveden bu yana yüzde 30'u aşan beş günlük düşüşün bir kısmını telafi etti.

100 dolarlık nominal değere yakın işlem görmek üzere tasarlanan değişken oranlı imtiyazlı hisse STRC, cuma günkü 73,80 dolarlık kapanışının ardından 82 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, 22 Haziran'daki 91,70 dolarlık zirveden gelen kaybın bir bölümünü geri aldı.

STRATEGY BİR MİLYAR DOLARLIK GERİ ALIM YETKİSİ ALDI

Toparlanma, Strategy'nin Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi adını verdiği bir dizi yeni önlemin ardından geldi. Şirket geçen hafta, MSTR hisse satışlarından 1,15 milyar dolar toplamasına rağmen Bitcoin alımlarına ara verdi ve bunun yerine nakit rezervini 2,55 milyar dolara çıkardı. Çerçeve, likiditeyi güçlendirmeyi ve bilançoda esneklik sağlamayı amaçlıyor.

Çerçeve kapsamında Strategy, STRC öncelikli olmak üzere STRC, STRF, STRD ve STRK dahil dijital kredi menkul kıymetlerinde 1 milyar dolara kadar geri alıma yetki verdi. Şirket ayrıca MSTR adi hisseleri için ayrı bir 1 milyar dolarlık geri alım yetkisini onayladı.

Strategy, STRC'nin temettü oranını temmuz için 50 baz puan artışla yüzde 12'ye çıkardı ve oranı STRC'nin fiyatına, Bitcoin oynaklığına ve nakit rezervlerine göre her ay yeniden değerlendireceğini açıkladı. Saylor, kurumsal hedeflerinin STRC'nin zamanla 99 ile 100 dolar bandında işlem görmesi olduğunu belirtti.

STRATEGY'NİN MNAV PRİMİ İLK KEZ 1'İN ALTINA İNDİ

Saylor ayrıca, hisse 1 kat kurumsal mNAV seviyesine çok yakın işlem görürken yeni MSTR hisseleri ihraç etme konusunda seçici davranacaklarını söyledi. Bu ölçüt, şirketin borç ve imtiyazlı hisseler dahil toplam değerini Bitcoin varlıklarının değeriyle karşılaştırıyor.

Geçen haftaki satış dalgası, Strategy'nin kurumsal mNAV'ını ilk kez kısa süreliğine 1'in altına itti ve şirketin Bitcoin yığını üzerinde bir zamanlar taşıdığı primi sildi. STRC de düşüş sırasında 72 doların altına, hedeflenen 100 dolarlık nominal değerin yüzde 28'den fazla altına inerek dip gördü.