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Strategy'den rekor Bitcoin alımı

Strategy'den rekor Bitcoin alımı
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Michael Saylor'ın Strategy şirketi, Bitcoin (BTC) fiyatı 90 bin doların üzerine çıktığında yeni bir dev alım daha gerçekleştirdi. Şirket, 21-27 Nisan tarihleri arasında toplam 1,42 milyar dolar değerinde 15.355 Bitcoin satın aldı. Bu yeni yatırımla şirketin toplam Bitcoin varlığı 553.555 BTC'ye ulaşırken, toplam portföy değeri 50 milyar doları aştı.

Strategy, son Bitcoin alımını duyurdu. Bu son alım, şirketin Mart ayı sonunda BTC başına ortalama 86.969 dolar fiyatla 1,92 milyar dolara 22.048 Bitcoin aldığı büyük yatırımından sonraki en büyük alımı olarak kayıtlara geçti. Son alım, şirketin BTC başına ortalama 92.737 dolar gibi yüksek bir fiyat ödemeye hazır olduğunu ve Bitcoin'e olan güçlü inancını gösteriyor. Strategy, yılbaşından bu yana yüzde 13,7'lik BTC getirisi elde etmeyi başardı.

Strategy'nin Bitcoin Varlıkları 50 Milyar Doları Aştı

Strategy kurucusu Michael Saylor, son Bitcoin alımını X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştı. Saylor, şirketin 27 Nisan itibarıyla 553.555 BTC'yi ortalama 68.459 dolar fiyatla, yaklaşık 37,90 milyar dolara satın aldığını açıkladı. Şirketin toplam Bitcoin portföyü şu anda 50 milyar doların üzerinde değere sahip durumda.

Şirketin son alımı, Bitcoin'in 90 bin dolar psikolojik bariyerini aşmasının ardından gerçekleşti. Bu büyük yatırım, şirketin toplam BTC varlıklarını yaklaşık yüzde 3 oranında artırdı. Strategy'nin yıl başından bu yana elde ettiği BTC getiri oranı yüzde 13,7 seviyesinde bulunuyor.

Michael Saylor'ın X platformunda paylaştığı bilgilere göre şirketin 2024 yılında BTC getirisi yüzde 74 gibi etkileyici bir orana ulaştı. Strategy, 2025 yılı için yüzde 15'lik bir Bitcoin getiri hedefliyor.

Strategy'nin büyük miktarlarda Bitcoin satın alma stratejisi, şirketin uzun vadeli yatırım vizyonunu yansıtıyor. Şirket, Bitcoin'i uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak görüyor ve kurumsal hazine stratejisinin merkezine koyuyor. Bu yaklaşım, diğer kurumsal yatırımcılara da örnek oluşturuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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