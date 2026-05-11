Strategy CEO'su Bitcoin satış koşullarını açıkladı

Bitcoin rezerv devi Strategy CEO'su Phong Le şirketin yalnızca belirli durumlarda BTC satacağını söyledi. Le satışların STRC imtiyazlı hisse temettüsünü ödemek ve vergi yükümlülüklerini karşılamak amacıyla yapılacağını belirtti. Satışların piyasa fiyatını etkilemeyeceğini savundu.

CEO Phong Le şirketin Bitcoin satışına ancak bu satışın hisse başına Bitcoin metriğini artırması ve adi hissedarlar için faydalı olması halinde başvuracağını vurguladı. "İdeolojiyi değil matematiği esas alıyorum. Temettü ödemek için Bitcoin satmak hisse satmaktan daha avantajlı olduğu noktada bunu yapacağız." dedi.

STRC yüzde 11,5 temettü ödeyen süresiz imtiyazlı hisse senedi olarak yapılandırılmış bir kurumsal kredi aracı olarak işlev görüyor. Strategy bu araca bağlı yıllık 1 milyar doları aşan temettü yükümlülüğü taşıyor.

SAYLOR'IN AÇIKLAMASI YATIRIMCILARI TEDİRGİN ETMİŞTİ

Le'nin açıklamaları kurucu ortak Michael Saylor'ın şirketin dönemsel olarak Bitcoin satabileceğini söylemesinin ardından geldi. Saylor'ın sözleri Bitcoin yatırımcıları arasında olası satış baskısına yönelik endişeleri artırmıştı.

Saylor bilançosunda "Muhtemelen temettüyü finanse etmek için bir miktar Bitcoin satacağız. Bunu piyasayı alıştırmak ve mesajı vermek için yapacağız." demişti. Saylor Bitcoin'in yıllık yüzde 2,3'ten fazla değer kazanması halinde şirketin temettü ödemelerini "sonsuza kadar" hisse satışına başvurmadan karşılayabileceğini ekledi.

GÜNLÜK 60 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM HACMİ SATIŞLARI ERİTEBİLİR

Şirket toplam 818.334 Bitcoin tutuyor ve bu varlığın değeri 66 milyar doları aşıyor. Şirket halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmaya devam ediyor. Strategy'nin Bitcoin varlığı dijital para biriminin maksimum arzının yüzde 4'ünden fazlasına karşılık geliyor.

Le hazine şirketlerinin Bitcoin satışının fiyat üzerinde baskı yaratabileceğini kabul etti ancak Bitcoin'in günlük yaklaşık 60 milyar dolarlık işlem hacminin yıllık 1 milyar doları aşan temettü ödemelerini taşımaya yeteceğini söyledi.

Serkan KÖSE
