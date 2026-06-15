Strategy Bitcoin varlıklarına 1.587 BTC daha ekledi

Strategy, 8-14 Haziran arasında ortalama 63.024 dolardan 1.587 Bitcoin satın aldı. Şirket alımı pazartesi günü SEC'e sunduğu 8-K bildiriminde açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, alımın habercisi olarak pazar günü sosyal medyada nokta grafiğini "Hâlâ nokta ekliyoruz" notuyla paylaşmıştı.

Saylor'a göre Strategy artık yaklaşık 56 milyar dolar değerinde toplam 846.842 BTC tutuyor. Bu varlık ortalama 75.656 dolardan, ücretlerle birlikte yaklaşık 64,1 milyar dolarlık maliyetle alındı. Söz konusu miktar, Bitcoin'in 21 milyonluk arz tavanının yüzde 4'ünden fazlasına denk geliyor. Güncel fiyatlarla bu, yaklaşık 8,1 milyar dolar kâğıt üstünde zarara işaret ediyor.

ŞİRKET GEÇEN HAFTA 209 MİLYON DOLARLIK MSTR SATTI

Son alımlar, A sınıfı adi hisse MSTR'nin piyasa fiyatından satışından elde edilen gelirle finanse edildi. Strategy geçen hafta yaklaşık 209 milyon dolar karşılığında 1.732.553 MSTR hissesi sattı. Şirket, 14 Haziran itibarıyla bu program kapsamında satışa hazır 25,75 milyar dolarlık MSTR hissesi kaldığını bildirdi.

Şirketin bu yıl alımlarının ana kaynağı olan STRC imtiyazlı hissesi, nominal değeri 100 dolar civarında tutmak için ayarlanan ve yıllık yüzde 11,5 oran sunan değişken oranlı bir üründü. Ancak hisse mayıs ortasından bu yana nominal değerine dönmekte zorlandığı için son bir ayda yeni Bitcoin alımında kullanılmadı. Geçen hafta yapılan yıllık genel kurulda hissedarlar, STRC temettüsünü aylıktan ayda iki kez ödemeye geçiren öneriyi onayladı.

DOLAR REZERVİ 1,1 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Strategy ayrıca dolar rezervini güçlendirdi. Şirket, 14 Haziran itibarıyla rezerv bakiyesinin 1,1 milyar dolara çıktığını doğruladı. Bu tutar 7 Haziran'da 1 milyar dolardı. JPMorgan analistleri geçen hafta, şirketin 32 Bitcoinlik satışının piyasaları ürküttüğünü ve rezervin yalnızca yaklaşık 6,3 aylık temettüyü karşıladığı için güveni yeniden tesis etmek adına rezervini büyütmesi gerekebileceğini belirtmişti.

Sygnum Bank analistlerine göre bu, Strategy için bir varlık sorunu değil. Sygnum'a göre temettüler her zaman Bitcoin varlığının küçük bir kısmı satılarak karşılanabilir, ancak başta satmayacağını söyleyen bir şirket için yatırım anlatısı zarar görüyor. Strategy hissesi geçen hafta yüzde 0,2 gerileyerek cuma günü 123,97 dolardan kapandı. Hisse yıl başından bu yana yüzde 19,8 değer kaybetti.