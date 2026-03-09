Strategy 17 bin 994 Bitcoin daha aldı

Bitcoin'i bilançosunda tutan şirketler arasında öne çıkan Strategy, 2 Mart ile 8 Mart tarihleri arasında ortalama 70.946 dolar fiyatla yaklaşık 1,28 milyar dolar karşılığında 17.994 Bitcoin satın aldı. Pazartesi günü SEC'e yapılan bildirime göre şirket, bu işlemle toplam Bitcoin varlığını 738.731'e çıkardı.

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Strategy'nin mevcut portföyünün ortalama 75.862 dolar maliyetle edinilmiş 738.731 Bitcoin'den oluştuğunu belirtti. Şirketin Bitcoin varlığının piyasa değerinin yaklaşık 50 milyar dolara karşılık geldiği ifade edildi. Ücretler ve masraflar dahil toplam maliyetin ise 56 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bu pozisyonun, Bitcoin'in 21 milyonla sınırlı arzının yüzde 3,4'ünden fazlasına denk geldiği belirtildi. Şirketin ayrıca yaklaşık 6 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar taşıdığı bilgisi paylaşıldı. Strategy yönetimi, son alımların MSTR A sınıfı adi hisse senetleri ile STRC sürekli imtiyazlı hisse senetlerinin piyasadaki satışından elde edilen gelirlerle gerçekleştirildiğini açıkladı.

SERMAYE ARTIRIM PLANI VE HİSSE SATIŞLARI HIZ KESMİYOR

Şirket, geçtiğimiz hafta yaklaşık 899,5 milyon dolar karşılığında 6.327.541 adet MSTR hissesi sattı. Aynı dönemde 377,1 milyon dolar değerinde 3.776.205 adet STRC hissesi de elden çıkarıldı. Strategy'nin imtiyazlı hisse senedi programlarının, 2027 yılına kadar Bitcoin alımları için toplam 84 milyar dolarlık sermaye artırımını hedefleyen "42/42" planına ek olarak yürütüldüğü belirtildi.

Saylor, hafta sonu yaptığı paylaşımda alım sinyali verdi. Şirketin yüzüncü Bitcoin alım serisini geride bırakmasına atıfta bulunarak "İkinci yüzyıl başlıyor" ifadelerini kullandı.

Bitcoin Treasuries verilerine göre halka açık 193 şirket, farklı yöntemlerle Bitcoin alım modelini benimsiyor. MARA ile Tether destekli Twenty One gibi şirketler, listede Strategy'yi takip edenler arasında gösteriliyor. Birçok şirketin hisse değeri yaz aylarındaki zirvelerinden bu yana gerilerken, Strategy hisselerinde de yüzde 71 oranında düşüş yaşandığı ifade edildi.

Şirketin mNAV oranının 0,99 civarında olduğu belirtildi. MSTR hisseleri geçen haftayı genel olarak yüzde 3,6 yükselişle kapatsa da cuma günü yüzde 4,5 değer kaybederek 133,53 dolar seviyesinden kapanış yaptı.