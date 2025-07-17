Stablecoinler Bitcoin'i geçerek kripto gündeminin lideri oldu

Stablecoinler Bitcoin'i geçerek kripto gündeminin lideri oldu
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Standard Chartered Bank, Bitcoin rekor seviyelerde seyrederken ABD'deki toplantılarında stablecoinlerin asıl konuşulan konu olduğunu bildirdi. Banka uzmanları, stablecoin piyasasının 750 milyar dolara çıkmasıyla ABD Hazine tahvil sisteminde köklü değişiklikler yaşanacağını uyardı. 2026 sonunda beklenen bu büyüklük, gelişmekte olan ülkelerde mali kriz tetikleyebilir.

Standard Chartered'ın kripto piyasası başkanı Geoffrey Kendrick, geçen hafta Washington, New York ve Boston'da düzenlenen toplantılarda çarpıcı bir gözlemde bulundu. Kendrick, konuşmaların yüzde 90'ının stablecoinler üzerine odaklandığını ve Bitcoin'in rekor seviyelere çıkmasına rağmen stablecoinlerin daha fazla ilgi çektiğini belirtti.

ABD'nin Stablecoin Odaklı Yasaları Bitcoin Gücünü Gölgeliyor

Kendrick'in aktardığı analizler, kripto para dünyasında önemli bir odak kaymasını gösteriyor. Yatırımcılar ve düzenleyicilerle yapılan görüşmelerde stablecoinlerin potansiyel ekonomik etkileri en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

Bankanın analizine göre stablecoin piyasası bugünkü 240 milyar dolardan 750 milyar dolara ulaştığında geleneksel finans varlıkları ve politikalar üzerinde ciddi sonuçlar doğuracak.

ABD'de bu büyüklükteki bir stablecoin piyasası, Hazine bonolarının desteklenmesi için büyük hacimde kısa vadeli tahvil gerektirecek. Bu durum, planlanan ihraçta daha fazla ve daha düşük uzun dönemli tahvil yönünde bir yeniden yapılanma getirecek.

Gelişmekte olan ülkelerde durum daha da karmaşık görünüyor. Kendrick, ABD doları destekli birikimlere erişim arayan yatırımcıların varlıklarını korumak için stablecoinlere yöneldiğini belirtti.

Kayda değer birikim stablecoinler aracılığıyla dışarı akıyorsa, bazı ülkeler sabit döviz kurlarını yönetmeyi veya yerel bankacılık sistemlerini desteklemeyi daha zor bulabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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