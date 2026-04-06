Stablecoinler ABD tahvilleriyle destekleniyor

Washington merkezli dijital varlık savunuculuk kuruluşu BPI (Bitcoin Policy Institute) bünyesinde araştırma birimini yöneten Lyman, en büyük Bitcoin işlem çiftinin BTC/USDT olduğuna dikkat çekti. Tether'ın USDT stablecoini, nakit ve kısa vadeli ABD devlet tahvilleriyle destekleniyor. "Bitcoin en sık dolarla işlem gördüğü için BTC ile dolar sistemi arasında simbiyotik bir ilişki var. Bu iki varlık birbirini güçlendiriyor. Bitcoin'in doları zayıflattığı söylemine bu açıdan katılmıyorum." dedi.

Lyman bu ilişkiyi petrol destekli dolar sistemiyle kıyasladı. 1970'lerin başında kurulan petrol destekli dolar çerçevesinde uluslararası petrol ticareti dolar üzerinden fiyatlanıyor ve bu durum sürekli dolar talebi yaratıyor. Araştırmacı, Bitcoin ve dolar bağlantılı stablecoinlerin benzer bir dinamik oluşturduğunu belirterek ABD'li yasama organlarını GENIUS düzenleyici çerçevesi kapsamındaki stablecoin mevzuatının temel ilkelerinden sapmamaları konusunda uyardı.

ÇİN YASAĞI BİTCOİN MADENCİLİĞİNİ DURDURAMADI

Lyman, Çin'in Bitcoin ve stablecoinleri defalarca yasaklamasının ardındaki temel nedenin ülkenin sermaye kontrol politikası olduğunu vurguladı. "Çin ekonomisinin tamamı sermaye kontrollerine dayanıyor. Ülke, elitlerin parayı yurt dışına çıkarmasını önleyerek sermayeyi sınırları içinde tutabiliyor." sözlerini kullandı.

Bu çerçevede Çin 2025'te stablecoin yasağını yeniden teyit ederken dijital yuan'ı hayata geçirdi. Merkez bankası dijital para birimi (CBDC) olarak tasarlanan dijital yuan, hükümetin sermaye akışlarını denetlemesine ve döviz pazarından daha büyük pay almasına imkân tanıyor. CBDC'ler ihraç eden merkez bankası tarafından tam programlanabilir yapıda sunuluyor.

Buna karşın Lyman, yasakların izinsiz kripto faaliyetlerini fiilen durduramadığını ekledi. Hashrate Index verilerine göre Çinli madencilik havuzları, küresel hashrate'in yüzde 36'sından fazlasını kontrol ediyor.