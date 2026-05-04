Stablecoin terimi teknolojiyi artık tanımlamıyor

Hackett, "İsim açık ve biraz savunmacıydı. Oynak olmayan ama istikrarlı bir token. Çözdüğü sorunu mükemmel biçimde tanımlıyordu. Ama teknoloji artık bu etiketi aştı." dedi.

Hackett'e göre istikrar artık bir ön koşul, amaç değil. "Soru artık 'değerini koruyacak mı' değil, 'bununla başka ne inşa edebiliriz' oldu. Stablecoin ismi hâlâ çözmek için tasarlandığı ilk soruna işaret ediyor, dönüştüğü platforma değil." ifadesini kullandı.

STABLECOİN PİYASASI 321 MİLYAR DOLARI AŞTI

Stablecoinler kriptonun en güçlü kullanım alanlarından biri haline geldi. Küresel piyasa değeri 321 milyar doları aştı. Bankalar ve kurumlar teknolojiyi daha hızlı ödemeler ve diğer avantajlar için kullanmaya yöneliyor.

Geliştirici ve marka danışmanı John Palmer de benzer bir argüman ortaya koydu. Palmer, stablecoinlerin kriptonun şimdiye kadarki etkisini on katına çıkaracağını ve "kendini tanımlayan, tepkisel olmayan bir isme" hak kazandığını savundu. Bu tokenlere stablecoin demek "bir hata gibi hissettiriyor" diye ekledi.

STABLECOİN İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Hackett, "dijital nakit" veya "programlanabilir para" gibi alternatiflerin teknolojiyi daha iyi yakalayacağını ancak kullanımda çok hantal kaldığını kabul etti. Yeni bir teknolojiyle ilk tutunan ismin kalıcı olma eğiliminde olduğunu vurguladı. E-posta artık geleneksel postayla ilişkili değil, beygir gücü de atlarla tanımlanmıyor ama isimler kaldı.

Hackett, "Büyük olasılıkla teknoloji tamamen arka plana geçecek ve paranın çalışma biçimine dönüşecek. Tıpkı elektrikli aydınlatma varsayılan hale gelince 'elektrikli' demeyi bıraktığımız gibi. Artık sadece ışıklar." dedi.