Stablecoin girişleri makro belirsizliğe rağmen artışını sürdürüyor

Dijital varlık piyasasında devam eden dalgalanma, ticaret savaşlarının neden olduğu makroekonomik belirsizlik ve düzenleyici baskılarla daha da şekilleniyor. Buna rağmen sermaye, stablecoin adı verilen kripto destekli dijital varlıklara akmayı sürdürüyor. Son dönem piyasa verileri, bu alandaki büyümenin hız kesmediğine işaret ediyor.

Stablecoin Piyasası Belirsizliklere Rağmen Sürekli Genişliyor

Sektör analizlerinde 15 Nisan'da yayımlanan bir grafik, son sekiz ay içinde en büyük iki stablecoin olan Tether (USDT) ve Circle'ın USD Coin'inin (USDC) piyasa değerlerinin istikrarlı şekilde arttığını ortaya koydu. Dijital varlık fiyatlarında son aylarda görülen sert hareketlere rağmen bu yükseliş, kriptoya yönelik talebin stablecoinler üzerinden devam ettiğini gösteriyor.

Geçen yılın ağustos ayından bu yılın nisan ayına kadar Tether'ın piyasa değeri yaklaşık 113 milyar dolardan 143 milyar doların üzerine çıkarak yüzde 26'lık bir artış kaydetti. Bu büyüme, daha sıkı açıklama ve varlık destekleme standartları talep eden MiCA düzenlemelerine kısmen uymaması nedeniyle bazı Avrupa platformlarında Tether listelerinin daralmasına rağmen devam etti. Öte yandan USD Coin'in piyasa değeri de 31 milyar dolardan 60 milyar dolar düzeyine çıkıp yüzde 93 oranında büyüyerek dikkat çekici bir performans sergiledi.

Analistler, stablecoinlere süregelen bu sermaye akışını, kripto varlıklarda doğrudan bir boğa koşusu görülmese bile dijital ekonominin geleceğinde stablecoinlerin öneminin giderek arttığı şeklinde yorumluyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) karmaşık düzenleyici çerçeveye rağmen stablecoin piyasasına giren fonlar, yatırımcıların kısa vadede istikrar arayışında olduğunu ortaya koyuyor.

Nitekim Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kısa süre önce "Covered Stablecoins" olarak adlandırılan, itibari para destekli ve tamamen itfa edilebilir varlıkların kendi yetki alanına girmediğini belirterek ihraççılara kısmi bir rahatlama sağladı. Ancak bu yaklaşım, tüm stablecoin ihraççılarına banka benzeri düzenleyici gereklilikler getirmeyi amaçlayan STABLE Yasası ile daha esnek bir federal tüzük sistemi oluşturmayı hedefleyen GENIUS Yasası gibi farklı yasa teklifleriyle hâlâ çelişiyor. Uzmanlara göre, düzenlemeler kesinleşene kadar stablecoin piyasasında belirsizliğin süreceği fakat mevcut büyüme eğiliminin devam edebileceği öngörülüyor.