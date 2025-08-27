Spot Bitcoin ETF'lerinde altı gün sonra 219 milyon dolarlık giriş

Spot Bitcoin ETF'leri, altı günlük çıkış serisinin ardından pazartesi günü 219 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece piyasa, son haftalarda görülen sert düzeltmenin ardından yeniden pozitif işaretler verdi.

Fidelity ve BlackRock Öne Çıktı

Günlük girişlerde en yüksek pay Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonuna ait oldu. Fon, 65,56 milyon dolarlık giriş kaydetti. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu 63,38 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ise 61,21 milyon dolar giriş elde etti.

Bitwise'ın BITB fonuna 15,18 milyon dolar, Grayscale'in Bitcoin Trust fonuna 7,35 milyon dolar, VanEck'in HODL fonuna ise 6,32 milyon dolar giriş gerçekleşti.

15 Ağustos'ta başlayan çıkışlar, 19 Ağustos'ta 523,31 milyon dolarla zirveye çıkmıştı. Hafta boyunca toplam çıkış milyar doları aşarken, Bitcoin fiyatı da 14 Ağustos'ta ulaştığı 124.128 dolarlık rekor seviyeden yüzde 11 düşerek 110.186 dolara kadar geriledi.

Sektör raporlarına göre son çıkışlar mart ayından bu yana görülen en büyük fon kayıplarına işaret etti. Analistler, ABD Merkez Bankası politikalarına dair belirsizliğin yatırımcıları ikiye böldüğünü belirtti. Ancak Başkan Jerome Powell'ın son açıklamalarının beklenenden daha yumuşak algılanmasıyla risk iştahı yeniden canlandı.

Kripto piyasasındaki iyimserlik, popüler piyasa duyarlılığı göstergesi olan Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nde de görüldü. Endeks 60 puana yükselerek "açgözlülük" bölgesine geçti ve yatırımcıların yeniden alım iştahı kazandığını ortaya koydu.