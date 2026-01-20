Haberler

Spot Bitcoin ETF'lere ekimden bu yana en güçlü haftalık giriş
ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta 1,42 milyar dolarlık net giriş kaydederek Ekim başından bu yana en yüksek haftalık performansı sergiledi. BlackRock'ın IBIT fonu, 1,03 milyar dolarlık girişle öne çıktı.

SoSoValue verilerine göre 16 Ocak'ta sona eren hafta, spot Bitcoin ETF'leri için 10 Ekim'den bu yana en güçlü dönem oldu. BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu, haftalık net girişlerin yaklaşık yüzde 73'ünü tek başına çekti.

KURUMSAL İLGİ YENİDEN İVME KAZANDI

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, girişlerin kurumsal talebin yeniden güçlendiğine işaret ettiğini belirtti. Ruck, "Bu rakamlar, kısa vadeli volatiliteye rağmen yatırımcıların BTC'yi uzun vadeli bir varlık sınıfı olarak görmeye devam ettiğini gösteriyor." dedi.

Geçen haftaki güçlü girişler, Bitcoin'in dönem başındaki 90.500 dolar seviyesinden hafta sonuna doğru 97.000 dolara yükselmesiyle paralel ilerledi. Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD-AB arasındaki Grönland gerilimine ilişkin haberlerin ardından satış baskısıyla karşılaştı. Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,6 düşüşle 92.618 dolara geriledi.

LİKİDASYONLAR PİYASAYI SARSTI

Kronos Research CIO'su Vincent Liu, fiyat hareketinin türev odaklı piyasa dinamiklerini yansıttığını vurguladı. Liu, "Güçlü ETF girişlerine rağmen Bitcoin'in 92.000 dolara gerilemesi, sığ likiditede aşırı kaldıraçlı long pozisyonların çözülmesiyle tetiklenen zorunlu likidasyonları gösteriyor." dedi.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte kripto piyasasında toplam 824 milyon dolarlık likidasyon yaşandı. Bu miktarın 763,7 milyon doları long pozisyonlardan kaynaklandı. Liu, yapısal desteğin korunmasına karşın fiyatın kaldıraç ve likidite dinamiklerinin etkisinde kalmaya devam ettiğini, bu durumun BTC'yi kısa vadede ani düşüşlere açık bıraktığını ekledi.

Öte yandan spot Ethereum ETF'leri de geçen hafta 479 milyon dolarlık giriş kaydederek 10 Ekim'den bu yana en güçlü haftalık performansını sergiledi.

500

