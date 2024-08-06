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SPK kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin açıklama yaptı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yeni yürürlüğe giren 'Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik açıklama yaptı. SPK, faaliyet ve tasfiye beyanında bulunan şirketleri duyurdu. Açıklamaya göre, 47 şirket faaliyet için başvuruda bulunurken, 3 şirket tasfiye beyanında bulundu.

Ülkemizde 2 Temmuz 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılar çerçevesinde faaliyette bulunan ve tasfiye beyanında bulunan şirketleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 47 şirket faaliyette bulunmak için başvuruda bulunurken 3 şirket ise tasfiye beyanında bulundu.

SPK Faaliyet Ve Tasfiye Başvurusu Yapan Şirketleri Açıkladı

SPK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Duyuru bilindiği üzere, 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7518 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' uyarınca yapılan 02.07.2024 tarihli duyuru kapsamında Kurulumuza başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşlar sırasıyla 'Faaliyette Bulunanlar Listesi' ile 'Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yayımlanmaktadır.

Söz konusu duyuruda ifade edildiği üzere, Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenler 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne dahil edilmemiş olup, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncellenecektir. Kuruluşların 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SPK tarafından yapılan açıklamada 47 şirketin faaliyette bulunmak adına başvuru yaptığı ve 3 şirketin de kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetine devam etmeyeceği (tasfiye beyanında bulunduğu) belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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