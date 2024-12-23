Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
İşte AK Parti'nin İstanbul'u emanet edeceği yeni isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler

SONIC token Airdrop nasıl alınır? Solana GameFi ağı Sonic'ten ücretsiz token alma rehberi

SONIC token Airdrop nasıl alınır? Solana GameFi ağı Sonic'ten ücretsiz token alma rehberi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana GameFi ağında işlem gören SONIC token Airdrop sürecine hazırlanıyor. Bu kez kullanıcılar için ufak bir sürpriz detay mevcut: TikTok. TikTok kullanıcıları ücretsiz token alacak. Peki, SONIC token Airdrop nasıl alınır? Solana GameFi ağı Sonic'ten ücretsiz token alma rehberi haberimizde...

Solana'nın oyun odaklı Layer-2 ağı Sonic, TikTok kullanıcılarına kripto oyunlarına katılmaları için ücretsiz tokenler dağıtacak.

SONIC token airdrop nasıl alınır?

Sonic, Solana Sanal Makinesi (SVM) protokolü üzerine inşa edilen ve tamamen oyun odaklı bir platform olarak TikTok kullanıcılarını kendi sosyal medya blockchain oyununa dahil etmeyi planlıyor. SonicX adlı oyun, Telegram mini oyunlarını geliştiren The Open Network (TON) geliştiricilerinin yaklaşımına benzer bir şekilde doğrudan TikTok üzerinde tasarlandı.

Bu fikir, mevcut Web2 kullanıcılarını Web3 projelerine çekmeyi amaçlıyor. Telegram ve TikTok gibi popüler platformlarda halihazırda yer alan milyonlarca kullanıcıya erişim sağlamayı hedefliyor.

TikTok'un aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşmış durumda ve bu rakamın 2029 yılına kadar 2 milyarı geçmesi bekleniyor.

Sonic ekibi airdrop açıklaması

Sonic'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sonic SVM'in ilk TikTok uygulama katmanı olan SonicX, uygun TikTok kullanıcılarına SONIC tokenlerini dağıtacak. Şimdiye kadar 2 milyondan fazla kullanıcı, harici bir cüzdan kurulumu veya işlem ücreti gerektirmeyen sorunsuz bir onboarding süreciyle aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Airdrop sürecine dair detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Sosyal oyunlarının yükselişi ve düşüşü

TON ve Telegram üzerindeki sosyal medya oyunları kısa sürede büyük popülerlik kazandı. Notcoin ve Hamster Kombat gibi projeler, sadece birkaç ayda milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Ancak bu trend uzun süreli olmadı. Token airdroplarından sonra bu protokollerde kullanıcı aktivitelerinde keskin bir düşüş yaşandı. Örneğin, Hamster Kombat, kripto para dağıtımından sonra kullanıcılarının yüzde 80'inden fazlasını kaybetti.

Kripto sektöründeki dev isimler Binance ve Gate de, Telegram mini uygulamalarında yaşanan aktivite düşüşünü detaylandıran raporlar yayımladı.

Sonic'in TikTok üzerinden gerçekleştireceği bu yeni stratejinin, diğer benzer projelerden farklı olarak uzun vadeli kullanıcı katılımını nasıl sürdüreceği ise merak konusu.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
img

Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
img

İstanbul için uykuları kaçıracak "büyük kıyamet" uyarısı
img

Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu
Denizdeki dalga bile buz tuttu
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret ne zaman belli olacak 2025? 05.05 saat anlamı nedir? 05 05 saat aşk anlamı 2024! Gassal 1. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Squid Game 2. Sezon 1. Bölüm full HD izleme linki var mı? Inter Como CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi 24 Aralık Salı? Adıyaman okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Gaziantep'te okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Hatay'da okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Hatay Valiliği)? Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.