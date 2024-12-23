SONIC token Airdrop nasıl alınır? Solana GameFi ağı Sonic'ten ücretsiz token alma rehberi

Solana'nın oyun odaklı Layer-2 ağı Sonic, TikTok kullanıcılarına kripto oyunlarına katılmaları için ücretsiz tokenler dağıtacak.

SONIC token airdrop nasıl alınır?

Sonic, Solana Sanal Makinesi (SVM) protokolü üzerine inşa edilen ve tamamen oyun odaklı bir platform olarak TikTok kullanıcılarını kendi sosyal medya blockchain oyununa dahil etmeyi planlıyor. SonicX adlı oyun, Telegram mini oyunlarını geliştiren The Open Network (TON) geliştiricilerinin yaklaşımına benzer bir şekilde doğrudan TikTok üzerinde tasarlandı.

Bu fikir, mevcut Web2 kullanıcılarını Web3 projelerine çekmeyi amaçlıyor. Telegram ve TikTok gibi popüler platformlarda halihazırda yer alan milyonlarca kullanıcıya erişim sağlamayı hedefliyor.

TikTok'un aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşmış durumda ve bu rakamın 2029 yılına kadar 2 milyarı geçmesi bekleniyor.

Sonic ekibi airdrop açıklaması

Sonic'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sonic SVM'in ilk TikTok uygulama katmanı olan SonicX, uygun TikTok kullanıcılarına SONIC tokenlerini dağıtacak. Şimdiye kadar 2 milyondan fazla kullanıcı, harici bir cüzdan kurulumu veya işlem ücreti gerektirmeyen sorunsuz bir onboarding süreciyle aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Airdrop sürecine dair detaylar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Sosyal oyunlarının yükselişi ve düşüşü

TON ve Telegram üzerindeki sosyal medya oyunları kısa sürede büyük popülerlik kazandı. Notcoin ve Hamster Kombat gibi projeler, sadece birkaç ayda milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Ancak bu trend uzun süreli olmadı. Token airdroplarından sonra bu protokollerde kullanıcı aktivitelerinde keskin bir düşüş yaşandı. Örneğin, Hamster Kombat, kripto para dağıtımından sonra kullanıcılarının yüzde 80'inden fazlasını kaybetti.

Kripto sektöründeki dev isimler Binance ve Gate de, Telegram mini uygulamalarında yaşanan aktivite düşüşünü detaylandıran raporlar yayımladı.

Sonic'in TikTok üzerinden gerçekleştireceği bu yeni stratejinin, diğer benzer projelerden farklı olarak uzun vadeli kullanıcı katılımını nasıl sürdüreceği ise merak konusu.