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Solana'da ETF seçenekleri artıyor

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Solana'da ETF seçenekleri artıyor
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Pando Finance, Solana'ya doğrudan yatırım yapan yeni fonunu Hong Kong Borsası'na taşıyor. 13 Ekim'de işlem görmeye başlaması planlanan ürün, yatırımcılara kripto cüzdanı açmadan SOL fiyatını borsa yatırım fonu üzerinden takip etme seçeneği sunacak.

Pando Solana ETF, 2831 koduyla Hong Kong doları üzerinden işlem görecek. ChinaAMC'nin mevcut ürününün ardından Hong Kong'daki ikinci spot Solana ETF'si olacak fonun payları, 100'er adetlik lotlar halinde alınıp satılabilecek.

FON DOĞRUDAN SOLANA TUTACAK

Pando'nun ürün bilgi belgesine göre fon, SOL'u doğrudan elinde tutarak fiyat hareketlerini izlemeyi amaçlıyor. Yatırımcılar kendi cüzdanlarında kripto para saklamak yerine aracı kurum hesapları üzerinden fon payı alabilecek.

Pasif yönetilecek ürünün referansı, CME CF Solana-Dollar Reference Rate'in Asya Pasifik sürümü olacak. Söz konusu gösterge, farklı spot piyasalardaki işlemleri birleştirerek Solana'nın dolar cinsinden fiyatını hesaplıyor. Fon, ücret ve giderler düşülmeden önce bu göstergenin performansına yakın bir sonuç sağlamayı hedefliyor.

Üründe kaldıraç ve türev araçlar kullanılmayacak. Ayrıca fonda tutulan SOL'lar, ağın güvenliğine katkı karşılığında ödül kazanılmasını sağlayan staking işlemlerine ayrılmayacak. Yatırımcılara gelir dağıtımı yapılması da planlanmıyor.

YÖNETİM ÜCRETİ İLE TOPLAM GİDER FARKLI

Fonun yıllık yönetim ücreti, net varlık değerinin yüzde 0,60'ı olarak belirlendi. Diğer devam eden fon giderlerini de kapsayan tahmini yıllık oran ise yüzde 1,60 düzeyinde bulunuyor. Dolayısıyla yönetim ücreti, ürünü elde tutmanın tek maliyetini oluşturmuyor.

Pando, fonun başlangıcından 13 Ekim 2027'ye kadar devam eden giderleri ortalama net varlık değerinin yüzde 1,60'ıyla sınırlayacak. Bu sınırı aşan giderler yatırım fonuna yüklenmeyerek yönetici tarafından karşılanacak. Borsadaki alım satımlarda aracı kurum komisyonu ve işlem ücretleri ayrıca uygulanabilecek.

Yeni ETF, Solana'ya menkul kıymet hesabı üzerinden erişimi genişletse de SOL fiyatındaki dalgalanmaları ortadan kaldırmıyor. Fon paylarının borsadaki fiyatı da arz ve talebe bağlı olarak net varlık değerinin üzerinde veya altında oluşabilecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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