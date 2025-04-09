Solana (SOL) Yüzde 40 Yükselebilir Ama Bu Şartla!

Ünlü analist Ali Martinez, yatırımcıların umutlanmasına neden olan bir yorum yaptı. Martinez, Solana'nın haftalık grafiğinde "TD Sequential" göstergesinin alım sinyali verdiğini söyledi. Ona göre, SOL fiyatı 95 doların üzerinde kalmayı başarır ve 121 doların üzerine çıkarsa, hedef 147 dolar olabilir; bu da yaklaşık yüzde 40'lık bir artış anlamına geliyor.

Martinez'in birkaç gün önce daha temkinli olduğunu da hatırlatalım. Fiyat 114 doların altına indiğinde, SOL'un 60 dolara kadar düşebileceğini öngörmüştü.

Bir diğer kullanıcı Ted Pillows ise Solana'nın çok yıllık destek çizgisine (yaklaşık 110 dolar) kısa süreli temas ettiğini belirtti. Bu seviyenin en son 2023'ün üçüncü çeyreğinde test edildiğini hatırlatan Pillows, ardından fiyatın yüzde bin arttığını söyledi: "Tarihin tekerrürü mümkün mü?" diye sordu.

80 Dolara Düşerse Alım Fırsatı mı?

Piyasadaki bir başka isim, X platformunda "Alex RTB" kullanıcı adıyla bilinen analist, Solana'nın önce 80 dolara kadar gerileyebileceğini düşünüyor. Ancak bu olasılıktan endişe duymadığını belirten analist, bu seviyelerin yatırım yapmak için uygun olduğunu savundu ve ekledi:

"Uzun vadede 20–25 dolarlık farkların pek önemi yok. Ama en güvenli giriş noktası yaklaşıyor. Haksızsam kanıtlayın."

Bu hafta başında bir başka analiz de "Crypto_Jobs" hesabından geldi. Ona göre Solana, en güçlü dip seviyesini 68–70 dolar bandında bulabilir:

"Aylık ve haftalık grafiklere baktığımda, mıknatıs gibi çeken kritik destek seviyesi bu aralıkta."