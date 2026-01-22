Solana Mobile, Seeker telefon kullanıcılarına SKR token airdropu başlattı

Solana Mobile, kısa süre önce yaptığı duyuruda 100.000'den fazla kullanıcının SKR token talep edebileceğini açıkladı. Şirket, "Seeker ve SKR, mobil dünyada alternatif bir yol olduğuna dair bir bahis. Ağı kullananların ağa sahip olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Seeker telefon kullanıcıları, tokenlarını cihaza entegre cüzdan üzerinden talep edebilecek. Talep süresi 90 gün olarak belirlendi ve bu süre içinde alınmayan tokenlar havuza iade edilecek.

GELİŞTİRİCİLER DE KAPSAMA DAHİL

Duyuruya göre birinci sezonda dApp Store'a "kaliteli uygulama" yükleyen geliştiriciler de airdroptan yararlanabilecek. SKR, ekosistem genelinde kontrol, ekonomi, teşvik ve sahiplik mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Tokenın toplam arzı 10 milyar olarak belirlendi ve bu miktarın yüzde 30'u airdrop için ayrıldı.

Solana Mobile, airdrop alıcılarını tokenlarını stake etmeye teşvik ediyor. Şirket, her 48 saatte bir enflasyon olayı gerçekleşeceğini belirtiyor. SKR'ın enflasyon modeli lineer bir yapıda tasarlandı ve erken katılımcıları ödüllendirmeyi hedefliyor. Projenin resmi sitesine göre yıllık enflasyon oranı yüzde 10'dan başlayacak ve her yıl yüzde 25 oranında azalacak. Oran yüzde 2 seviyesine ulaştığında sabitlenecek.

SEEKER'IN İKİNCİ SEZONU BAŞLIYOR

Token lansmanı, Seeker'ın ikinci sezon kampanyasının Çarşamba günü başlamasıyla aynı döneme denk geliyor. Yeni sezon kapsamında DeFi, oyun, ödemeler, alım satım ve DePIN alanlarında yeni uygulamalar, ödüller ve erken erişim fırsatları sunulacak.

Seeker, Solana Mobile'ın ilk ürünü Saga'nın ardından piyasaya sürülen Android tabanlı bir cihaz olarak öne çıkıyor. Cihaz, Seed Vault adlı donanım güvenlik çözümü ve entegre Solana dApp Store ile birlikte geliyor. Solana Mobile, Ağustos ayında Seeker için 150.000 ön sipariş aldığını ve 50'den fazla ülkeye teslimat yapacağını açıklamıştı.

Coingecko verilerine göre SKR, son 24 saatte yüzde 54 değer kazanarak 0,01062 dolar seviyesinde işlem görüyor.