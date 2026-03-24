Solana kurumsal geliştirici platformunu tanıttı

Solana kurumsal geliştirici platformunu tanıttı
Solana Foundation, kurumsal geliştiricilere yönelik yeni bir platform başlattı. Mastercard, Western Union ve Worldpay platformun ilk kullanıcıları arasında yer alıyor.

Mastercard, platformu seçili Blockchain ağlarında doğrudan stablecoin uzlaştırması sağlamak amacıyla kullanacak. Şirketin Blockchain ve Dijital Varlıklar Kıdemli Başkan Yardımcısı Raj Dhamodharan, "Dijital varlık inovasyonunun bir sonraki aşaması, mevcut finansal sistemlerle entegre olan pratik kullanım alanlarıyla şekillenecek." ifadesini kullandı. Dhamodharan, çalışmanın Solana ağıyla başladığını ve Blockchain'in hızını Mastercard'ın küresel erişimiyle birleştirmeyi hedeflediklerini ekledi.

Western Union ise platformu sınır ötesi ödeme altyapısını modernize etmek için değerlendiriyor. Şirketin Dijital Varlıklar Başkan Yardımcısı Malcolm Clarke, platformun mevcut ağı değiştirmediğini, bunun yerine API tabanlı bir katman ekleyerek fiat ve stablecoin akışlarını uçtan uca yönetmelerine olanak tanıdığını belirtti.

SOLANA'DAN ÜÇ MODÜLLÜ KURUMSAL PLATFORM

Resmi adı Solana Developer Platform (SDP) olan yapı, ekositemdeki altyapı araçlarını tek bir arayüzde topluyor. Platform üç temel API modülü sunuyor: düzenlemelere uyumlu stablecoin ve tokenize mevduat ihracı, fiat ile stablecoin arasında ödeme akışı yönetimi ve atomik takas ile döviz işlemlerini kapsayan bir alım satım modülü. Alım satım modülünün yıl içinde devreye girmesi planlanıyor.

SDP, 20'den fazla altyapı ortağıyla kullanıma açıldı. Cüzdan altyapısında Anchorage Digital, BitGo ve Coinbase gibi saklama sağlayıcıları yer alırken Fireblocks gibi kendi kendine saklama çözümleri de destekleniyor. Uyum tarafında Chainalysis, Elliptic ve TRM Labs müşteri tanıma ve FATF Seyahat Kuralı gereksinimlerinde destek sunuyor.

Ödeme modülünün fiat-kripto bağlantısını Bridge, BVNK, MoonPay ve Lightspark sağlıyor. Mastercard'ın geçen hafta BVNK'yi 1,8 milyar dolara kadar bir bedelle satın alma anlaşması duyurması ve Stripe'ın 2024'te Bridge'i bünyesine katması, ödeme altyapısı tarafındaki konsolidasyona işaret ediyor.

Tokenize gerçek dünya varlıkları (RWA) pazarı 328 milyar dolara ulaştı. Pazarın yarısından fazlası Ethereum üzerinde yoğunlaşırken Solana'nın payı yüzde 6,3 düzeyinde. Platformun Anthropic'in Claude Code ve OpenAI'ın Codex gibi yapay zeka kodlama araçlarıyla doğrudan uyumlu çalışması da kurumsal geliştirici deneyimini kolaylaştırmaya yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
