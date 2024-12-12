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Solana Blockchain ağı üzerinden Tesla ve Nvidia hisseleri işlem görecek

Solana Blockchain ağı üzerinden Tesla ve Nvidia hisseleri işlem görecek
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DeFi platformu Step Finance, Moose Capital'i satın alarak Nvidia ve Tesla gibi büyük şirketlerin hisselerini Solana Blockchain ağı üzerinde tokenize etmeyi hedefliyor. 2025'te başlayacak proje kapsamında, ABD ve AB dışındaki KYC doğrulamalı yatırımcılar, düşük maliyetli ve hızlı işlem yapabilecek.

Kripto para dünyasında gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu yeni bir boyut kazanıyor. Step Finance'ın Moose Capital'i bünyesine katması, 14 milyar dolarlık RWA pazarında Solana'nın konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Solana Ekosistemi Güçleniyor

Step Finance, portföy yönetim aracı olarak Solana kullanıcılarına hizmet veriyor. Şirket aynı zamanda SolanaFloor medya şirketinin ve 50'den fazla şehirde etkinlikler düzenleyen Solana Allstars programının sahibi konumunda.

Moose Capital ürününü Remora Markets olarak yeniden markalaştıracak olan Step Finance, Q1 2025'teki lansman için start-up'ın ekibini ve düzenleyici lisanslarını da bünyesine kattı. Proje, Kanada ve BAE başta olmak üzere çeşitli yargı bölgelerindeki lisanslarını genişletiyor.

Tokenize hisse senetleri, yüksek ücretler ve yavaş takas süreleri gibi geleneksel engelleri ortadan kaldırarak yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Step Finance, Solana'nın hızlı altyapısını kullanarak bu alanda öncü olmayı hedefliyor.

Ethereum'un yüzde 76'lık paya sahip olduğu RWA pazarında Solana şu anda yüzde 3'lük bir paya sahip. Step Finance, tokenize hisse senedi pazarının gelişimine öncülük ederek bu oranı artırmayı planlıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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