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Solana Blockchain ağı kuantum güvenlik sistemini duyurdu

Solana Blockchain ağı kuantum güvenlik sistemini duyurdu
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Solana geliştiricileri, kuantum bilgisayarların olası tehditlerine karşı yeni bir güvenlik çözümü geliştirdi. Winternitz Vault adı verilen sistem, her işlemde benzersiz şifreler yaratıyor. Bu yenilikçi çözüm, kripto varlıkların geleceğini güvence altına almayı hedefliyor.

Kripto para dünyasında güvenlik önlemleri her geçen gün daha da önem kazanıyor. Solana geliştiricileri, kuantum bilgisayarların oluşturabileceği tehditlere karşı Winternitz Vault sistemini kullanıma sundu. Zeus Network yetkilisi Dean Little tarafından geliştirilen bu sistem, kripto varlıkların güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

Solana'dan Kuantum Tehdidine Karşı Yeni Çözüm

Winternitz Vault sistemi, Solana Blockchain ağında aktif hale geldi. Bu yenilikçi güvenlik çözümü, hash tabanlı bir imza sistemi kullanıyor. Sistem her işlemde yeni bir Winternitz anahtar çifti oluşturuyor ve genel anahtarın Keccak256 Merkle kökünü hesaplıyor.

Güvenlik protokolü, kullanıcıların fonlarını kuantum bilgisayar saldırılarından korumak için isteğe bağlı olarak sunuluyor. Kullanıcılar, varlıklarını Winternitz Vault'larında saklayarak kuantum tehditlerine karşı güvence altına alabiliyor.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, kuantum bilgisayarların en az on yıl boyunca gerçek bir tehdit oluşturmayacağını belirtiyor. Buna rağmen Ethereum'un teknik yol haritası da kuantum dirençli çözümler içeriyor. Bu gelişme, kripto para dünyasında güvenlik önlemlerinin önemini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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