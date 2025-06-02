Singapur'dan kripto para firmalarına sert karar

Singapur Para Otoritesi MAS, kripto para sektöründe kapsamlı düzenleme hamlesine başladı. Yerel kripto hizmet sağlayıcılarının uluslararası faaliyetlerini sınırlandıran bu karar, Asya'nın finansal merkezi olarak bilinen ülkenin dijital varlık yaklaşımında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Singapur Kripto Şirketleri İçin Yeni Dönem

Singapur'un 2022 Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamında getirilen yeni düzenlemeler, yerel firma statüsündeki kripto şirketlerini zorlu bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Talimat gereği, Singapur'da kurulmuş şirketler haziran ayı sonuna kadar ya faaliyetlerini durduracak ya da lisans almaya çalışacak.

MAS yetkilileri, FSM Yasası'nın 137. bölümü altında Singapur merkezli işletmelerin ülkeden faaliyet gösterdiği varsayımıyla lisansa tabi olduğunu belirtti. Bu durum, denizaşırı token faaliyetleri birincil iş alanı olmayan şirketleri de kapsıyor.

Kurallara uymayan şirketler 250 bin Singapur doları tutarında ağır para cezalarıyla karşılaşacak. Buna ek olarak üç yıla kadar hapis cezası da söz konusu olabilecek.

Bu gelişme, Singapur makamlarının kripto aktiviteler üzerindeki düzenleyici gözetiminde büyük bir sıkılaştırma sinyali. MAS'ın endişeleri arasında kripto firmalarının Singapur'da kayıt yaptırıp yurt dışında düzenlenmemiş faaliyetler yürütebileceği düşüncesi yer alıyor.