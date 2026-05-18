Sharplink CEO'su Ethereum fiyatının yükselmesi için üç etkeni sıraladı

Aynı gün ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde 13 Cumhuriyetçi üye ve iki Demokrat Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası'nı (CLARITY) ilerletmek için oy kullandı. Chalom birçok kişinin bu yasayı yalnızca bir ABD olgusu olarak gördüğünü ancak dünyanın geri kalanının "çok yakından" izlediğini vurguladı.

ABD'NİN TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ ASYA'DA YAKINDAN İZLENİYOR

Chalom, "Asya'da çok seyahat ediyorum. Kore, Hong Kong, Tokyo ve Singapur'a giderseniz çok yakından izlediklerini görürsünüz. ABD'nin kripto ve dijital varlıklara karşı düşmanca tutumdan finansta yeniden lider olabilecek bir konuma geçtiğinin farkındalar. Finansal faaliyetin önemli bölümünün dolara geri dönüşünü göreceksiniz ve bu diğer finans merkezleri bundan çok endişeli." dedi.

İkinci katalizör olarak piyasada risk iştahının geri dönmesini gösteren Chalom bunun büyük ölçüde jeopolitik gerilimlerin yumuşamasına ve yapay zeka yatırım tezinin soğumasına bağlı olduğunu belirtti. Chalom, "Kriptonun tekrar yükselmesi için bunların bir kısmının ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TOKENİZASYON, ETHEREUM'UN GÜÇLÜ OLDUĞU ALAN

Chalom üçüncü ve son katalizör olarak gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun genişlemeye devam etmesini gösterdi. "Finansal varlıkların tokenizasyonu Ethereum'un hâkim olacağı alan." diyen Chalom tokenize gerçek dünya varlıklarının şu anda yaklaşık 32 milyar dolar olduğunu ancak bir yıl içinde 500 milyar dolara hatta 1 trilyon dolara ulaşabileceğini öngördü.

Büyük varlık yöneticileri son dönemde tokenizasyona yönelik önemli adımlar attı. JPMorgan çarşamba günü Ethereum üzerinde tokenize para piyasası fonu başvurusunda bulundu. Franklin Templeton ise Mart'ta Ondo Finance ile ortaklaşa borsa yatırım fonlarının tokenize versiyonlarını zincir üstüne taşıyacağını açıklamıştı.

Sharplink yaklaşık 861.251 Ethereum tutuyor ve yaklaşık 1,89 milyar dolarlık varlık değeriyle en büyük ikinci halka açık Ethereum hazinesi konumunda bulunuyor. Ethereum Ağustos 2025'te 4.823 dolarlık tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı ancak o tarihten bu yana yüzde 55 düşerek 2.190 dolara geriledi.