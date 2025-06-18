Senato kararını verdi: ABD'den tarihi stablecoin hamlesi

ABD Senatosu'nda alınan tarihi kararla stablecoinler için kapsamlı federal düzenleme yürürlüğe giriyor. Kısa bir süre önce gerçekleşen oylamada iki partinin ortak desteğiyle kabul edilen GENIUS Yasası, kripto para sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. Düzenleme, stablecoin ihraççılarına sıkı yükümlülükler getirirken teknoloji devlerinin sektöre girişini kısıtlıyor.

GENIUS Yasası Meclis Yolunda

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, stablecoin piyasasını düzenlemeye yönelik kapsamlı bir yasal çerçeve sunan GENIUS Yasası'nı her iki partinin de katılımıyla onaylayarak kripto para sektörü için önemli bir adım attı. Bu karar, Senato'nun ilk kez bu denli önemli bir kripto para yasa tasarısını kabul etmesi anlamına gelirken, düzenleme sürecinin bir sonraki aşaması için beklentileri Temsilciler Meclisine yöneltti. Yasa tasarısı, uzun süren komite toplantıları ve müzakerelerin ardından 30'a karşı 68 oyla kabul edildi.

GENIUS Yasası, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren stablecoin ihraççılarının uyması gereken katı kurallar getiriyor. Tasarıya göre, piyasaya sürülen tüm stablecoin'lerin bire bir oranında ABD doları veya benzeri yüksek likiditeye sahip varlıklarla desteklenmesi zorunlu olacak. Piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılar için yıllık bağımsız denetim şartı koşulurken, yabancı merkezli kuruluşların faaliyetlerine yönelik de özel düzenlemeler içeriyor. Bu hamlelerin, ABD dolarının küresel finans sistemindeki hakimiyetini güçlendirmesi ve yatırımcı güvenliğini artırması hedefleniyor.

Yeni düzenleme, teknoloji devlerinin stablecoin piyasasına girişini de belirli koşullara bağlıyor. Meta ve Amazon gibi büyük halka açık şirketlerin, finansal istikrar ve tüketici verilerinin gizliliği konularında belirlenen katı kriterleri karşılamadıkları sürece kendi stablecoinlerini ihraç etmeleri engellenecek. Tasarıda ayrıca, olası bir iflas durumunda yatırımcıları koruyacak maddeler de bulunuyor. Buna göre, stablecoin sahipleri, şirketin iflas sürecinde alacaklarını öncelikli olarak tahsil etme hakkına sahip olacak ve bu durum, onları mevcut banka mevduat sahiplerinden daha avantajlı bir konuma getirecek.

Yasanın Senato'dan geçişi, bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle yabancı ihraççılar, kara para aklamayla mücadele standartları ve bazı kurumsal oyuncuların piyasaya olası etkileri, süreç boyunca gündeme gelen endişeler arasındaydı. Şimdi tüm gözler, konuyu nasıl ele alacağına karar verecek olan Temsilciler Meclisine çevrilmiş durumda. Temsilciler Meclisinin kendi stablecoin tasarısını ilerletmek yerine Senato'dan gelen GENIUS Yasası'nı doğrudan oylaması da olasılıklar arasında değerlendiriliyor. Yönetimin, ağustos ayına kadar masasında bir stablecoin yasası görmek istediği bildirildi.