Sekiz şirketin Solana ETF başvurularında eş zamanlı hareket

Kripto ETF dünyasında yaşanan son gelişmeler, altcoin ETF'lerinin onay sürecinde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Sekiz önde gelen finansal kuruluş, Solana ETF başvurularını aynı gün içinde revize ederek dikkat çekici bir koordinasyon sergiledi. Bu hareket, geçen hafta benzer şekilde güncellenen XRP ETF önerilerini takip ediyor.

Wall Street Devleri Solana ETF Onayı İçin Kolları Sıvadı

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, bu gelişmeleri X (eski adıyla Twitter) platformunda değerlendirerek "muhtemelen sadece bu ihraççılar ve SEC arasındaki olumlu karşılıklı görüşmeyi gösteriyor" ifadesini kullandı. Uzmanların belirttiğine göre bu tür koordineli başvuru güncellemeleri genellikle onay sürecinde ilerleme kaydedildiğinin göstergesidir.

Başvuru güncellemelerinde dikkat çeken nokta, birçok dosyalama belgesinin hem nakit hem de ayni itfa seçeneklerini içerecek şekilde değiştirilmiş olmasıdır. Bu değişiklik, ETF paylarının nakit veya dayanak kripto para karşılığında itfa edilebileceği anlamına geliyor.

ABD'de lansmanı yapılan ilk spot Solana ETF, geleneksel SEC onay sürecini akıllı bir çözüm yoluyla atlatan REX-Osprey SOL + Staking ETF olmuştu. Bu fon 2 Temmuz'da başlatıldı ancak kendi lansmanlarından bu yana milyarlarca dolar giriş çeken yerleşik spot Bitcoin ve Ethereum ETF'leriyle aynı çekiciliği kazanamadı. İlk Solana vadeli işlem ETF'leri bu yılın mart ayında Volatility Shares tarafından başlatılmıştı.