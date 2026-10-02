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SEC'den kripto saklamaya yeni düzenleme önerisi

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SEC'den kripto saklamaya yeni düzenleme önerisi
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırım danışmanları ve fonların kripto varlıkları saklamasına ilişkin yeni kurallar önerdi. Taslak, bu kuruluşların müşterilerine kripto yatırımı sunarken karşılaştığı belirsizlikleri azaltmayı amaçlıyor.

Öneri, kripto varlıkların hangi kuruluşlarda ve hangi koşullarla tutulabileceğine odaklanıyor. SEC'e kayıtlı yatırım danışmanları ile düzenlemeye tabi fonları kapsayan taslak, belirli durumlarda varlıkların doğrudan bu kuruluşlar tarafından saklanmasına da izin verilmesini öngörüyor.

SEC, mevcut saklama kurallarının kripto piyasasının gelişimine uyum sağlayamadığını belirtiyor. Kurum, öneriyle yatırım danışmanlarının kriptoya ilişkin hizmet sunmasını zorlaştıran düzenleyici engelleri azaltmayı ve fonların daha geniş yatırım stratejileri sunabilmesini hedefliyor.

KRİPTO VARLIKLARIN SAKLANMASINDA SEÇENEKLER ARTABİLİR

Taslağın bir diğer ayağını, eyaletler düzeyinde yetkilendirilen trust şirketleri oluşturuyor. Başkaları adına varlık yönetimi ve saklama hizmetleri sunan bu şirketlerin, müşteri ve fonlara ait kripto varlıklar için saklama kuruluşu olarak kullanılmasına imkân tanınması planlanıyor.

Düzenleme, varlıkların nerede tutulacağının yanında denetim ve aracı kurum hizmetlerini de ele alıyor. Yatırım danışmanlarının finansal tablolarının denetimine ilişkin bazı yükümlülükler ile aracı kurumların fonlara sunduğu saklama hizmetlerine yönelik şartların güncellenmesi öneriliyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, Bitcoin'in ortaya çıkışından bu yana kripto piyasasının trilyonlarca dolarlık bir varlık sınıfına dönüştüğünü, kuralların ise bu gelişimin gerisinde kaldığını söyledi. Atkins'e göre taslak, yatırım danışmanları ve fonlara kripto varlık saklama konusunda mevzuata uygun, daha açık bir yol sunacak.

Öneri henüz yürürlüğe girmedi. Taslağın ABD'nin resmî yayın organı Federal Register'da yayımlanmasının ardından 60 günlük kamuoyu görüşü süreci başlayacak. Bu süre, yeni kuralların yürürlük tarihi anlamına gelmiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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