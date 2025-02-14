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SEC XRP ve DOGE ETF başvurularını kabul etti

SEC XRP ve DOGE ETF başvurularını kabul etti
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SEC, Grayscale'in XRP ve Dogecoin ETF başvurularını değerlendirmeye aldı. NYSE Arca'nın sunduğu başvuru 240 günlük inceleme sürecine girerken, piyasada yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Grayscale'in XRP ve Dogecoin için sunduğu borsa yatırım fonu başvurularını değerlendirmeye almayı kabul etti. Bu karar, özellikle Ripple ile süren davalar düşünüldüğünde, SEC'in kripto para piyasalarına yönelik tutumunda önemli bir değişimin işareti olarak görülüyor.

SEC Kripto Dünyasında Yeni Bir Sayfa Açıyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralayan önemli bir adım attı. Kurum, Grayscale'in XRP ve Dogecoin için sunduğu borsa yatırım fonu (ETF) başvurularını değerlendirmeye almayı kabul etti.

NYSE Arca'nın 30 Ocak'ta sunduğu ve kısa bir süre önce güncellenen Grayscale XRP Trust başvurusu, SEC'in inceleme sürecine alındı. Bu gelişme, başvurunun doğrudan onaylandığı anlamına gelmese de düzenleyici kurumun kripto para piyasasına yönelik tutumunda değişim sinyalleri verdiği şeklinde yorumlanıyor.

ETF Store Başkanı Nate Geraci, özellikle Ripple ile SEC arasındaki hukuki süreç devam ederken bu kararın dikkat çekici olduğunu vurguladı. SEC'in yakın zamanda Ripple davasını "Dava Bültenleri" listesinden çıkarması da sürecin hâlâ aktif olduğuna işaret ediyor.

Deneyimli haber muhabiri Eleanor Terrett'in değerlendirmesine göre, SEC'in bu kabulü otomatik onay anlamına gelmemekle birlikte, kurumun kripto para ürünlerine yönelik daha açık bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. Bu durum, Aralık 2024'te Solana ETF başvurularının reddedilmesinin ardından yaşanan önemli bir politika değişimini yansıtıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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