SEC ve Binance davasında önemli gelişme

Kripto dünyasını sarsan SEC ve Binance arasındaki yasal süreç yeni bir aşamaya girdi. Taraflar, verimli görüşmelerin ardından mahkemeden 60 günlük ek bir ara talep etti. Bu gelişme, sektör genelinde merakla takip edilen davayı bir süre daha beklemeye alacak.

SEC ve Binance Anlaşmaya Vardı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile kripto borsası Binance arasında süregelen davada, yargı kaynaklarına göre yakın zamanda "verimli görüşmeler" gerçekleşti. Bu görüşmelerin ardından taraflar, ABD'deki federal mahkemeye başvurarak davanın 60 gün daha ertelenmesini istedi. Talebin gerekçesi olarak, SEC'in kriptoyla ilgili açtığı farklı davaların gidişatının gözden geçirilmesi ve Binance'in yeni düzenleme veya çözümlere uyum sağlama ihtiyacı gösterildi.

SEC, Coinbase ve Kraken gibi diğer büyük borsalarla da davalar yürütürken, kripto dostu tutumuyla bilinen Komisyon Üyesi Mark Uyeda'nın vekil olarak görevi devralması ve kripto şüphecisi Gary Gensler'in başkanlıktan ayrılması, taraflar arasında yeni bir diyalog zemini yarattı. Binance ise Haziran 2023'te karşı karşıya kaldığı davada, BNB tokenı ve Binance USD tokenı dahil olmak üzere 13 farklı kayıtsız tokenın satışıyla suçlanmıştı. Kripto sektöründe geniş yankı uyandıran bu davada, Binance'in Simple Earn ve staking gibi ürünleri de SEC'in inceleme alanına girmişti.

Uzmanlara göre, bu yeni 60 günlük ara, kripto piyasasındaki oynaklığı artırabileceği gibi düzenleme tarafında netlik beklentisini de yükseltebilir. Taraflar, sürecin sonunda bir kez daha ortak durum raporu sunarak davanın devamını veya olası bir uzlaşmayı mahkemenin onayına sunacak. Özellikle stablecoin piyasası ve altcoin projeleri başta olmak üzere çok sayıda kripto varlığın geleceğinin, bu davanın sonucuna göre şekillenebileceği düşünülüyor.