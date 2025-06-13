SEC üç büyük altcoin ETF başvurusunu askıya aldı

SEC üç büyük altcoin ETF başvurusunu askıya aldı
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SEC, Dogecoin, Hedera ve Avalanche ETF başvurularını erteledi ve sektörde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Paul Atkins'in dijital varlık dostu vaadine rağmen altcoin ETF onayları durma noktasına geldi. VanEck ve 21Shares, SEC'in adaletsiz davrandığını ve kayırmacılık yaptığını iddia ediyor. Solana ETF için umutlar artarken diğer altcoinler SEC engeliyle karşılaştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kritik bir karar alarak Bitwise Dogecoin ETF, Grayscale Hedera Trust ve VanEck Avalanche ETF için onay süreçlerini askıya aldı. Bu gelişme, yeni SEC başkanı Paul Atkins liderliğindeki komisyon döneminde kripto ETF piyasasında beklenmedik şaşırtıcı bir yavaşlama yaşandığını gösteriyor.

Solana ETF Hızlanırken Diğer Altcoinler SEC Duvarına Çarptı

SEC'in açıklamasında, "İşlem başlatılması, Komisyonun dahil olan konulardan herhangi biri hakkında herhangi bir sonuca vardığını göstermez." ifadesi yer aldı. Düzenleyici kurum, bunun yerine ilgili kişilerin önerilen kural değişikliği hakkında yorum yapmalarını talep ettiğini belirtti.

Ertelemeler, SEC'in spot Solana ETF ihraççılarından S-1 başvurularını güncellemelerini talep ettiği haberlerinden iki gün sonra geldi. Bloomberg analisti Eric Balchunas, Solana ETF için onayın önümüzdeki iki ila dört ay içinde gelebileceğini tahmin etti.

Şu anda SEC'den onay bekleyen düzinelerce spot kripto ETF başvurusu bulunuyor. Paul Atkins, Gary Gensler'ın görevi bırakmasından üç ay sonra 22 Nisan'da ajansın yeni başkanı olarak yemin etti.

21Shares temsilcisi yaptığı açıklamada, "SEC'den yorumlar aldık ve değiştirilmiş bir S-1 dosyalamak üzere ele almamız ve dosyalamamız istendi." dedi. Temsilci, bunu kısa süre içinde yapmayı planladıklarını belirtti.

VanEck ve 21Shares, SEC'in görünür şekilde "ilk dosyalama yaklaşımı" uygulamadığından endişe duyduklarını açıkladılar. Firmalar bu hafta yazdıkları mektupta, "Bu uygulamayı takip etmemedeki başarısızlık, finansal piyasalarda yenilik, adalet ve rekabet düzenleyici ilkelerini hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Mektuplarında ayrıca, "Komisyonun uzun süredir devam eden ilk dosyalama onay ilkesinin derhal yeniden uygulanmasını saygıyla talep ediyoruz. Basitçe söylemek gerekirse, Komisyon kayırmacılık yaptığında, bu ETP sponsorlarına paraya mal oluyor ve ETP pazar yerini daha az adil hale getiriyor" ifadelerini kullandılar.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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