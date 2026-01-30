Haberler

SEC, tokenize menkul kıymetler için kuralları netleştirdi

Güncelleme:
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tokenize menkul kıymetlerin federal menkul kıymet yasaları kapsamında değerlendirileceğini açıkladı. Gelişme, dünya genelinde hız kazanan tokenizasyon trendine netlik getirmeyi amaçlıyor.

SEC, kripto dünyasında giderek önem kazanan tokenize menkul kıymetlere yönelik kapsamlı bir rehber yayımladı. Kurumsal Finansman, Yatırım Yönetimi ve Alım-Satım Piyasaları Bölümlerinin ortaklaşa hazırladığı kılavuz kısa bir süre önce yayımlandı. Kurumun temel mesajı formatı değişse de tokenize menkul kıymetler, mevcut menkul kıymet düzenlemelerine tabi olmaya devam edecek oldu.

TOKENİZE MENKUL KIYMETLER İKİ SINIFA AYRILDI

SEC'in tanımına göre tokenize menkul kıymet, federal yasalarda tanımlanan bir menkul kıymetin kripto varlık formatında temsil edilmesi anlamına geliyor. Bu varlıklarda sahiplik kaydı tamamen veya kısmen bir ya da birden fazla kripto ağı üzerinde tutuluyor. Kurum, bu varlıkların tescil, kamuyu aydınlatma ve diğer yasal yükümlülükler açısından geleneksel menkul kıymetlerle aynı kurallara tabi olacağını vurguladı.

Rehber, tokenize menkul kıymetleri iki ana kategoride sınıflandırıyor. Birinci kategoride ihraççı destekli tokenize menkul kıymetler yer alıyor. Bu modelde şirket, Blockchain'i doğrudan sahiplik kayıtlarına entegre ediyor ve zincir üstü transferler gerçek menkul kıymet transferlerini temsil ediyor. SEC'e göre bu yapı ile geleneksel menkul kıymetler arasındaki tek fark, sahiplik dosyasının zincir dışı veri tabanı yerine Blockchain üzerinde tutulması.

İkinci kategori ise üçüncü taraf destekli menkul kıymetler. Bu modelde üçüncü bir taraf dayanak menkul kıymeti saklama altında tutuyor ve tokenize bir hak belgesi ihraç ediyor. SEC, bu yapıyı mevcut saklama düzenlemeleriyle benzer nitelikte görüyor ve aynı yasaların uygulanacağını belirtiyor. Kurum ayrıca oy hakkı gibi hakları içermeyen, yalnızca ekonomik maruziyeti sağlayan sentetik düzenlemelere de değindi. Bu tür varlıklar yapılandırılmış ürünler ve menkul kıymet bazlı swapları kapsıyor.

Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Haberler.com
500

