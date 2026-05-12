SEC tahmin piyasası ETF'lerinin lansmanını ikinci kez erteledi

ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) piyasaya çıkması planlanan tahmin piyasası ETF'lerini ikinci kez erteledi. Politik ve ekonomik sonuçlara bağlı 20'den fazla borsa yatırım fonu geçen hafta da benzer bir ertelemeyle karşılaşmıştı.

Kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, SEC'in ürünleri biraz daha incelemek istediğini aktardı. Balchunas, "Ölümcül bir durum gibi görünmüyor, sadece açıklamaların ek kontrolü." dedi. Analist bu fonların "çığır açıcı" nitelikte olduğunu ve lansmanlarıyla birlikte bir emsal oluşturacağını belirterek düzenleyicilerin ek süre istemesini anlaşılır bulduğunu ekledi.

SEC'İN İNCELEMESİ BİTWİSE VE ROUNDHİLL'İ ETKİLİYOR

Erteleme Bitwise, Roundhill ve GraniteShares gibi ihraççıları etkiliyor. SEC'in ürünlerin işleyişini ve yatırımcı risklerini analiz etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Roundhill gelecekteki başkanlık seçimlerine ve Kongre çoğunluğuna dayalı birden fazla fon başvurusunda bulundu. Demokrat Başkan ETF'si, Cumhuriyetçi Başkan ETF'si, Demokrat Senato ETF'si ve Cumhuriyetçi Senato ETF'si gibi adlarla sunulan bu fonlar hedeflenen partinin kazanması halinde yatırımcılara getiri sağlamayı amaçlıyor.

TAHMİN PİYASALARINDA İŞLEM HACMİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Tahmin piyasası platformlarında işlem hacmi yükselmeye devam ediyor. Yeni ETF'ler yatırımcılara seçim ve ekonomik olayların sonuçlarına borsada işlem gören araçlarla pozisyon alma imkânı sunacak. Kripto sektöründe son yıllarda popülerleşen bu ürün yapısı geleneksel finans altyapısına taşınmaya çalışılıyor.

Serkan KÖSE
