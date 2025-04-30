SEC, Solana ve XRP ETF kararlarını erteledi

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasasının yakından takip ettiği spot borsa yatırım fonları (ETF) konusundaki temkinli yaklaşımını sürdürüyor. Kurum, aralarında Fidelity'nin spot Ethereum (ETH) ETF'i ile Franklin Templeton'ın spot Solana (SOL) ETF'inin de bulunduğu başvuruların yanı sıra, spot Dogecoin (DOGE) ve XRP ETF'leri hakkındaki kararlarını da ertelediğini açıkladı. Özellikle Bitwise tarafından sunulan DOGE ETF başvurusu 15 Haziran'a, Franklin Templeton'ın XRP Fonu başvurusu ise 17 Haziran'a kadar yeniden değerlendirilecek. Bu ertelemeler, analistlerin genel beklentileriyle uyumlu olarak karşılandı.

SEC, Kripto ETF Kararlarını Topluca Erteledi

SEC, yaptığı resmi dosyalama açıklamalarında, önerilen kural değişikliklerini ve bu değişikliklerin beraberinde getirdiği konuları detaylı bir şekilde değerlendirmek amacıyla ek süreye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Kurum, "Komisyon, önerilen kural değişikliği ve buna ilişkin ortaya çıkan konuları değerlendirmek için yeterli zamana sahip olmak adına, önerilen kural değişikliği üzerinde karar almak için daha uzun bir süre belirlemeyi uygun buluyor." ifadelerini kullandı.

Yasalara göre SEC, bir ETF başvurusunun duyurulmasından itibaren 45 gün içinde onay, ret veya daha detaylı bir inceleme süreci başlatma kararı alabiliyor. Gerekli görüldüğünde bu süre 90 güne kadar uzatılabiliyor. Son dönemde Dogecoin ve XRP'nin yanı sıra, Fidelity'nin Ethereum ve Franklin Templeton'ın Solana ETF başvurularının da benzer şekilde ertelenmesi, SEC'in bu tür ürünlere yönelik genel değerlendirme sürecini yansıtıyor.

Deneyimli analist James Seyffart, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bu ertelemelerin sürpriz olmadığını vurguladı. Seyffart, çoğu kripto para ETF başvurusu için nihai karar tarihlerinin Ekim ayı veya daha ileri bir zaman dilimine işaret ettiğini belirtti. Bu erteleme kararlarının ardından DOGE, XRP, ETH ve SOL fiyatlarında, genel olarak Bitcoin'deki yatay seyre paralel şekilde son 24 saat içinde önemli bir değişiklik gözlemlenmedi. Piyasa, SEC'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımları ve özellikle spot Ethereum ETF'leri konusundaki genel yaklaşımını yakından izlemeye devam ediyor.