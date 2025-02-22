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SEC OpenSea üzerindeki yasal baskıyı kaldırdı

SEC OpenSea üzerindeki yasal baskıyı kaldırdı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NFT pazar yeri OpenSea hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı. Kurum, platformun OS2 beta sürümünü yayınlaması ve SEA token Airdrop planlarını duyurmasının ardından bu kararı açıkladı. Bu gelişme, ABD'li yatırımcıların da token dağıtımından yararlanabilmesinin önünü açtı.

Kripto para dünyasında düzenleyici yaklaşımlar değişim gösteriyor. SEC'in önce Coinbase aleyhindeki davayı düşürmesi, ardından OpenSea soruşturmasını sonlandırması, yeni başkanlık yönetiminin kripto varlıklara yönelik daha olumlu bir tutum benimsediğini işaret ediyor.

SEC OpenSea Soruşturmasını Sonlandırdı

SEC'in bu kararı, NFT pazarındaki belirsizliklerin giderilmesi açısından önem taşıyor. Ağustos ayında Wells bildirimi alan OpenSea için bu gelişme, şirketin geleceğe yönelik planlarını hayata geçirmesinde kritik bir dönüm noktası oldu.

Vekil Başkan Mark T. Uyeda'nın liderliğindeki SEC, kripto sektörüne yönelik yaklaşımını yeniden şekillendiriyor. Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce'ın kripto görev gücüne atanması, kurumun yeni vizyonunu yansıtıyor.

OpenSea CEO'su Devin Finzer, geçen yıl platformdaki NFT'lerin kayıtsız menkul kıymetler olduğu iddiasıyla mücadele etmişti. SEC'in soruşturmayı sonlandırma kararı, NFT pazarının yasal statüsü konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Bu gelişme, SEC'in daha önce Paxos'un BUSD stablecoini ve Consensys'in Ethereum 2.0 projesi hakkındaki soruşturmalarını sonlandırma kararlarıyla benzerlik gösteriyor. Kurumun yaklaşımındaki bu değişim, kripto sektörünün regülasyon çerçevesinin daha net bir şekilde belirlenmesine katkı sağlıyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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