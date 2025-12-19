Haberler

SEC'in eski FTX yöneticileri için istediği ceza belli oldu

SEC'in eski FTX yöneticileri için istediği ceza belli oldu
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iflas eden FTX ve Alameda Research şirketlerinin eski yöneticileri Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh için uzun süreli yöneticilik yasakları talep etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası FTX ve kardeş şirketi Alameda Research'ün çöküşünde rol oynayan eski üst düzey yöneticiler için harekete geçti. Kurum, Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh'in halka açık şirketlerde görev almasını engelleyecek çok yıllı yasaklar getirilmesini talep etti.

Ceza Davalarında Sona Gelindi

SEC, Cuma günü New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunduğu dosyada, sanıklarla varılan "nihai rıza kararlarını" açıkladı. Eski Alameda CEO'su Caroline Ellison, on yıl süreyle halka açık şirketlerde yöneticilik ve direktörlük yapmaktan menedilmeyi kabul etti. Eski FTX Teknoloji Sorumlusu Gary Wang ve eski Mühendislik Lideri Nishad Singh ise sekiz yıl sürecek benzer bir yasakla karşı karşıya kaldı.

Taraflar, komisyonun yönelttiği suçlamaları kabul veya reddetmeksizin anlaşma yoluna gitti. Mahkeme onayına sunulan bu karar, sanıkların gelecekte menkul kıymet dolandırıcılığı yasalarını ihlal etmesini engelleyen kalıcı tedbirleri ve beş yıllık davranış odaklı kısıtlamaları da içeriyor.

FTX, Kasım 2022 tarihinde likidite krizi ve dolandırıcılık iddialarının ardından iflas etmişti. Borsanın çöküşü, Alameda Research'ün de sonunu getirmişti. Düzenleyici kurumlar, Wang ve Singh'in FTX müşteri fonlarını Alameda'ya aktaran yazılım kodlarını yazdığını, Ellison'ın ise bu fonları kullandığını tespit etmişti.

Eski yöneticiler, ceza davası tarafında da yargılandı. FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık ve komplo suçlarından suçlu bulunarak yaklaşık 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İş birliği yapan Gary Wang ve Nishad Singh hapis cezası almazken, Caroline Ellison oynadığı rol nedeniyle iki yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

