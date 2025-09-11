SEC başkanından kripto para sektörüne yasal netlik sözü

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto düzenlemelerinde köklü bir dönüşüm yaşanıyor. SEC'in yeni başkanı Paul Atkins, yaptığı konuşmasında "Project Crypto" adını verdiği kapsamlı planı tanıttı. Bu plan, Donald Trump yönetiminin Amerika'yı "dünyanın kripto başkenti" haline getirme vizyonunun temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Trump Dönemindeki Kripto Düzenlemelerinde Tarihi Dönüşüm

Başkan Atkins, önceki yönetimin kripto karşıtı yaklaşımının sona erdiğini ve yeni dönemde sektörün önündeki engellerin kaldırılacağını vurguladı.

Atkins "Çok uzun süre boyunca SEC, kripto sektörünü baltalamak için soruşturma, mahkeme celbi ve icra yetkilerini silah olarak kullandı." dedi. Bu yaklaşımın sadece etkisiz değil, aynı zamanda zararlı olduğunu belirten SEC başkanı, işleri, yeniliği ve sermayeyi yurt dışına sürdüğünü ifade etti.

Project Crypto kapsamında SEC, "piyasalarımızın zincir üstüne geçmesini sağlamak için menkul kıymet kurallarını ve düzenlemelerini modernize etmek" için çalışıyor. Bu güncelleme, kripto varlıkların menkul kıymet statüsü konusunda daha net yönergeler sağlamanın yanı sıra ticaret platformlarına tek bir düzenleyici çatı altında ihracat, borç verme ve staking hizmetleri sunma kapısını açmayı içeriyor.

Düzenleyiciler, yatırımcıları korumak için gereken minimum etkili düzenleme dozunu sağlaması gerektiğini belirten Atkins, SEC Komisyonu Üyesi Hester Pierce'ın liderlik ettiği Kripto Çalışma Grubu'nun tokenizasyon ve staking alanları dahil olmak üzere kripto aktörleri için kuralları netleştirme konusundaki çalışmalarını övdü.