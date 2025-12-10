Haberler

SEC Başkanı Atkins'ten kripto sektörüne müjde

Güncelleme:
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, yeni yılda kripto para düzenlemelerine hız vereceğini açıkladı. Atkins, inovasyon muafiyeti ve token sınıflandırması gibi projelere öncelik vereceğini belirterek sektörde köklü değişikliklerin sinyalini verdi.

Washington DC'de düzenlenen Blockchain Derneği Politika Zirvesi'nde konuşan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kurumun yeni yıldaki kripto para ajandasına dair iddialı mesajlar verdi. Hazırladıkları projeleri kastederek "Henüz hiçbir şey görmediniz." ifadesini kullanan Atkins, ektikleri tohumların filizleneceğini ve meyvelerini toplamaya başlayacaklarını söyledi.

İnovasyon Muafiyeti İçin Tarih Verildi

Atkins, kurumun kripto varlıklara yönelik duruşunu netleştirmek amacıyla kapsamlı bir plan yürütüyor. Geçtiğimiz ay, hangi kripto paraların menkul kıymet sayılacağını belirlemek için bir "token sınıflandırması" yapacaklarını duyurdu. Kurum ayrıca dijital varlık kurallarını güncellemek üzere "Kripto Projesi"ni başlattı ve kripto ürünlerinin piyasaya çıkışını hızlandıracak bir "inovasyon muafiyeti" üzerinde çalışıyor. Bu yapıcı düzenleme yolu, eski SEC Başkanı Gary Gensler'ın "yaptırım yoluyla düzenleme" stratejisiyle taban tabana zıt bir yaklaşım sergiliyor.

Konu hakkında açıklama yapanAtkins, yeni yılın ilk önceliklerinden birinin kripto ve finansal teknoloji projeleri için "inovasyon muafiyeti" olacağını belirtti. Uyum maliyetlerini düşürmeyi ve sektörel deneyleri teşvik etmeyi amaçlayan bu geçici düzenleyici rahatlamanın zamanlamasına değinen Atkins, "Ocak ayı sonuna doğru bunu çıkarabileceğimizi umuyorum." dedi.

Sınıflandırma konusundaki yetki paylaşımı içinse gözler Kongreye çevrildi. Yasasa yapıcılar, SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki yetki alanlarını belirleyen bir yasa tasarısını geçirmek için çalışıyor. Senato Bankacılık Komitesindeki görüşmelerin zorlu geçtiği belirtilirken Atkins, "Kongrenin o zamana kadar ne yapacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

