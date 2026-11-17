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Rusya Merkez Bankası'nın kurallarıyla bireysel yatırımcılar 17 Kasım'dan itibaren Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve USDT alabilecek. Borsalar da bu tarihten itibaren üç kripto parayı halka açık işleme sunabilecek.

Yatırımcılar alımları aracı kurumlar, portföy yöneticileri ve lisanslı kripto para borsaları üzerinden yapacak. Ülkenin büyük bankaları Sberbank ve VTB, yaklaşık 140 milyon müşterisine bu hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

YILLIK SINIR 300 BİN RUBLE

Nitelikli olmayan yatırımcılar her bir aracı kurum üzerinden yılda en fazla 300 bin ruble, yani yaklaşık 3700 dolarlık kripto para alabilecek. Nitelikli yatırımcılar için ise bir sınır bulunmuyor. Tüm yatırımcıların işlem yapmadan önce zorunlu bir testi geçmesi gerekiyor.

Merkez bankası üç varlığı piyasa değeri, günlük ortalama işlem hacmi ve yabancı borsalardaki en az beş yıllık fiyat geçmişine göre seçti. XRP listeye giremedi. Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Çistyuhin, listenin şimdilik genişletilmesinin planlanmadığını söyledi.

MOSKOVA BORSASI 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Moskova Borsası 1 Aralık'ta üç kripto parayla pilot işlemlere başlamayı planlıyor. Merkez bankası ekimde ülkenin en büyük bankası Sberbank'a kripto para alım satım hizmeti sunma izni vermişti.

Düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Ağustos'ta imzaladığı ve 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasaya dayanıyor. Kişiler arasında doğrudan kripto para ticareti ise 1 Temmuz 2027'den itibaren yasaklanacak.

Düzenlenmiş hesaplardan kişisel cüzdanlara transfer şimdiden yasak ve kripto parayla mal ya da hizmet ödemesi yapılamıyor. Rusya Merkez Bankası dört yıl önce kripto paraların tamamen yasaklanmasını istiyordu. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,3 değer kazanan Bitcoin 65 bin dolardan işlem görüyor.