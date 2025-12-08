Robinhood Endonezya pazarına giriyor

ABD'li finans teknolojileri şirketi Robinhood, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine giriş yapmak üzere harekete geçti. Şirket, kısa bir süre önce yayımladığı blog yazısında Endonezya merkezli aracı kurum PT Buana Capital Sekuritas ve dijital varlık işlem platformu PT Pedagang Aset Kripto'yu satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

Endonezya'da Kripto Para Devrimi

Robinhood'un açıklamasına göre süreç, Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi'nin vereceği onaylar dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi olacak. Şirket, her iki satın alma işleminin de 2026 yılının ilk yarısında tamamlanmasını öngörüyor.

Plan kapsamında Robinhood, Buana Capital'in mevcut müşterilerine yerel finansal ürünlerle hizmet vermeyi sürdürecek. Satın alımla birlikte Robinhood, ABD hisse senetlerine erişim ve kripto para alım satım hizmetlerini de Endonezya pazarına sunmayı hedefliyor.

Robinhood Asya Başkanı Patrick Chan, Endonezya'nın işlem hacmi açısından hızlı büyüyen bir pazar olduğuna dikkat çekti. Chan, "Finansa erişimi herkes için demokratikleştirme misyonumuzu ilerletmek adına burası heyecan verici bir yer. Küresel müşterilerimizin güvenini kazanan yenilikçi hizmetleri Endonezya halkıyla buluşturmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Satın alınan her iki şirketin de çoğunluk hissedarı olan Pieter Tanuri, süreç tamamlandıktan sonra Robinhood'a stratejik danışman olarak destek vermeye devam edecek.

Satın alma açıklaması öncesinde Robinhood hisseleri Cuma günü Nasdaq borsasında yüzde 3,7 düşüşle 131,95 dolardan kapandı. Buna karşın hisseler son altı ayda yüzde 79,8 oranında değer kazandı. Endonezya pazarının cazibesi diğer yabancı borsaların da ilgisini çekiyor. Hong Kong merkezli OSL de Haziran ayında yerel bir kripto borsasını 15 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu.