Haberler

Robinhood Endonezya pazarına giriyor

Robinhood Endonezya pazarına giriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli işlem platformu Robinhood, Endonezya pazarına girmek için yerel bir aracı kurum ve kripto varlık platformunu satın alıyor. Anlaşmaların, düzenleyici kurum onaylarının ardından 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

ABD'li finans teknolojileri şirketi Robinhood, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisine giriş yapmak üzere harekete geçti. Şirket, kısa bir süre önce yayımladığı blog yazısında Endonezya merkezli aracı kurum PT Buana Capital Sekuritas ve dijital varlık işlem platformu PT Pedagang Aset Kripto'yu satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

Endonezya'da Kripto Para Devrimi

Robinhood'un açıklamasına göre süreç, Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi'nin vereceği onaylar dahil olmak üzere olağan kapanış koşullarına tabi olacak. Şirket, her iki satın alma işleminin de 2026 yılının ilk yarısında tamamlanmasını öngörüyor.

Plan kapsamında Robinhood, Buana Capital'in mevcut müşterilerine yerel finansal ürünlerle hizmet vermeyi sürdürecek. Satın alımla birlikte Robinhood, ABD hisse senetlerine erişim ve kripto para alım satım hizmetlerini de Endonezya pazarına sunmayı hedefliyor.

Robinhood Asya Başkanı Patrick Chan, Endonezya'nın işlem hacmi açısından hızlı büyüyen bir pazar olduğuna dikkat çekti. Chan, "Finansa erişimi herkes için demokratikleştirme misyonumuzu ilerletmek adına burası heyecan verici bir yer. Küresel müşterilerimizin güvenini kazanan yenilikçi hizmetleri Endonezya halkıyla buluşturmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Satın alınan her iki şirketin de çoğunluk hissedarı olan Pieter Tanuri, süreç tamamlandıktan sonra Robinhood'a stratejik danışman olarak destek vermeye devam edecek.

Satın alma açıklaması öncesinde Robinhood hisseleri Cuma günü Nasdaq borsasında yüzde 3,7 düşüşle 131,95 dolardan kapandı. Buna karşın hisseler son altı ayda yüzde 79,8 oranında değer kazandı. Endonezya pazarının cazibesi diğer yabancı borsaların da ilgisini çekiyor. Hong Kong merkezli OSL de Haziran ayında yerel bir kripto borsasını 15 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Erdoğan'ın yanında Orban'dan dikkat çeken çıkış: Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi

"Türkiye bunu yapmasa Avrupa yaşanmaz hale gelirdi"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda

Bomba gibi patladı! Dehşet anları kameralarda
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
ABD First Lady'si Melania Trump ilk filmi için kamera karşısına geçti

Trump'ın eşi ilk filmi için kamera karşısında
Ata Demirer'den esprili zayıflama tüyosu: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz!

Herkesin merak ettiği sırrı açıkladı: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi...
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title